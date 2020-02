La città si muove verso le giovani generazioni: parte la 4° edizione di Smart Future Academy

Brescia, 10 febbraio 2020 – Prenderà avvio il 12 febbraio al Brixia Forum e al PalaLeonessa la prima delle tappe italiane di Smart Future Academy.

Progetto di orientamento al lavoro rivolto alle giovani generazioni ideato a Brescia, Smart Future Academy si è affermato in pochi anni come autentica espressione della società civile in tutta Italia.

Gli studenti partecipanti sono passati dai 250 della prima edizione di 3 anni fa, ai 40.000 previsti nei 10 workshop in altrettante città nell’edizione dell’anno 2020, che prevede tappa e Brescia, Bergamo, Como, Milano, Torino, Parma, Bologna, Firenze, Roma, Napoli.

Il progetto, in particolare, è rivolto agli studenti delle scuole superiori ed ha come obiettivo quello di aiutarli a meglio comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con speaker di eccellenza dell’impresa, della cultura, della scienza e dell’arte.

La Camera di Commercio di Brescia, nell’ambito delle proprie competenze in materia di orientamento al lavoro, si è fatta parte attiva nella progettazione della quarta edizione di Smart Future Academy, con il suo patrocinio ed un cofinanziamento, nella prospettiva di promuovere concrete opportunità di inserimento nell’attuale realtà produttiva e di crescita professionale per gli studenti degli istituti superiori.

“Smart Future Academy si sta sempre più affermando come importante occasione non solo finalizzata ad orientare i giovani verso gli scenari economici e le prospettive del mondo del lavoro nel prossimo futuro, ma anche come stimolo ad una più generale crescita personale, grazie all’intervento di numerosi e qualificati esponenti del mondo imprenditoriale e delle società civile“, commenta il Presidente della Camera di Commercio di Brescia, Ing. Roberto Saccone.

Il primo degli eventi del 2020 di Smart Future Academy si terrà quindi a Brescia il prossimo 12 febbraio 2020, a partire dalle ore 8.00 al Palaleonessa e al Brixiaforum – e vedrà la partecipazione di 10.000 studenti alla presenza del Presidente Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell’Assessore Melania De Nichilo Rizzoli e del Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono.

Gli speaker della giornata saranno: Arnaldo Abruzzini (CEO Eurochambers), Bortolo Agliardi (Presidente Assoartigiani), Giuliano Baglioni (imprenditore e Presidente fondazione Castelli), Maurizio Casasco (Medico, Presidente Confapi), Matteo Del Fante (Amministratore Delegato Poste Italiane), Leopoldo Laricchia (Questore Brescia), Lorenzo Maternini (Vicepresidente Talent Garden), Lucia Morselli (AD ArcelorMittal Italia spa), Francesca Porteri (imprenditrice) Ettore Prandini (imprenditore e Presidente Coldiretti), Salvatore Russo (Colonnello Guardia di Finanza).

La presenza delle istituzioni è, per i promotori di Smart Future Academy, la conferma del successo di un format che ha saputo innovare nel modo di parlare di orientamento ai nostri giovani, in stretta connessione con il mondo della formazione, delle professioni e dell’impresa.