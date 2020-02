Dal 14 febbraio in radio il nuovo singolo di ARIANNA LUZI DO YOU MIND COMING WITH ME?

ARIANNA LUZI, l’artista torinese dalle numerose esperienze artistiche internazionali, torna a febbraio 2020 con un nuovo singolo “DO YOU MIND COMING WITH ME?”.

Un brano dalle sonorità rock, con un ritmo forte, aggressivo, un arrangiamento intrigante in grado di coinvolgere emozioni e passioni, soprattutto grazie alla potenza della straordinaria voce. Un gioco di contrasti e chiaroscuri tra le parole del testo e il modo in cui vengono cantate.

Il brano anticipa la pubblicazione del nuovo album dell’artista previsto per il 2020.

ARIANNA LUZI debutta in Italia all’inizio del 2019, con l’EP “ANDREW” prodotto da Gika Production e distribuito in tutto il mondo dall’etichetta americana Bentley Records. L’Ep ha ottenuto un buon risultato di critica.

“ANDREW” parla di una ragazza transgender che in età adolescenziale decide di intraprendere il cammino del cambio di genere da uomo a donna.

Attraverso la canzone “The Snail” , Andrew esterna la sensazione di sentirsi in un corpo che non riconosce come suo, un guscio che non le appartiene e che la spinge nei luoghi più profondi e remoti della sua psiche.

Il ritorno di ARIANNA LUZI con il singolo DO YOU MIND COMING WITH ME? è una nuova importante tappa della carriera musicale iniziata alcuni anni fa.

La sua carriera da performer comincia a 17 anni, debuttando in “Pinocchio – Il Grande Musical” con la Compagnia della Rancia, uno spettacolo che la porta in tour per l’Italia, a Seul e a New York City.

Nel 2014 ha inizio la collaborazione con la Fabulous Dreams Production e il regista Fabio Zito, che la portano in tour in Italia e oltre oceano calcando i palchi di Los Angeles e New York City con diverse produzioni teatrali tra cui la commedia “The Snail”, che ha vinto il premio “Encore! Producer’s Awards 2015” all’Hollywood Fringe Festival.

ARIANNA LUZI ha un lungo passato di studi di pianoforte classico, danza classica e contemporanea, canto e recitazione.

