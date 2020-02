BIT MILANO; ENIT A APT ALLEATE PER PROMOZIONE BASILICATA

Gianni Bastianelli, direttore Enit, intervenuto alla presentazione della Basilicata a Bit, ha sottolineato come “la cultura dell’ospitalità non riguarda solo gli operatori, ma anche i cittadini perché tocca l’orgoglio che sentono per le ricchezze del proprio territorio.

La Basilicata è una piccola regione che impegna come una grande destinazione per le tante potenzialità e risorse che offre al turismo italiano”

Il direttore generale dell’Apt,Antonio Nicoletti, nel lanciare la nuova campagna video “Ten good reasons to come to Basilicata”, realizzata da Rocco Tolve e Matt Sonnino prevalentemente per i mercati esteri, ha sottolineato come ormai “il territorio della Basilicata è pronto a raccogliere la sfida del 2020 dopo la straordinaria occasione di Matera.

Parchi, mare, borghi, cultura, gastronomia, compongono un’offerta ampia e affascinante da far conoscere al mondo”.