TORNA IL PREMIO DI POESIA “LE PAROLE DELLA LIBERTA'” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ASD ACADEMY TURSI.

Anche quest’anno l’ASD Academy Tursi, con il patrocinio del Comune di Tursi, organizza il Premio Nazionale di Poesia “Le parole della libertà”, edizione 2020, riservato agli alunni delle classi 3^, 4^, 5^ elementari, di tutte le classi delle scuole medie e degli istituti superiori d’Italia.

Il premio di poesia, giunto alla sesta edizione, ha l’obiettivo di rendere indipendenti i ragazzi da vincoli tematici preimpostati, dando la possibilità ad ognuno di esprimersi al meglio con un tema libero.

E’ questa, dunque, l’occasione per tutti di avvicinarsi al componimento poetico esprimendo la propria creatività. Le opere devono essere consegnate entro martedì 10 marzo 2020 mentre la premiazione avverrà sabato 18 aprile 2020 alle ore 18,00 a Tursi presso la sala conferenze Benedetto XVI.

Il Presidente dell’associazione organizzatrice Federico Lasalandra dichiara:

“Ringrazio tutti gli addetti ai lavori per l’immensa disponibilità e il sindaco Salvatore Cosma e tutta l’amministrazione comunale per aver accolto, con entusiasmo, il nostro invito alla realizzazione di questo importante evento culturale che si svolge annualmente nella nostra Tursi e che consente la partecipazione a bambini e ragazzi delle scuole di tutta Italia.

Siamo orgogliosi ed entusiasti di riproporre questa iniziativa culturale dopo il grande successo dell’edizione precedente, nella quale sono stati presentati più di duecento elaborati, realizzati dagli studenti di varie regioni Italiane tra cui Liguria, Molise e Puglia oltre alle numerose ricevute dalla Basilicata.

E’ un’occasione importante per dare risalto alla nostra amata Città ed alla nostra iniziativa che tanto successo ha riscosso nel corso di questi anni”

Di seguito si riporta il regolamento completo della manifestazione:

REGOLAMENTO

Possono partecipare, con una o più opere inedite (max. 3 elaborati per alunno) e non premiate in altri concorsi, scritte in lingua italiana e/o dialettale (con relativa traduzione in italiano), gli alunni o gruppi di alunni delle classi 3°, 4° e 5° delle scuole elementari, di tutte le classi delle scuole medie e di tutte le classi degli Istituti Superiori (Licei, Tecnico-Commerciali e Professionali) d’Italia;

La quota di partecipazione è di € 5,00 (CINQUE/00 EURO) per ogni elaborato e potrà essere versata in contanti all’interno della busta contenente l’elaborato o gli elaborati.

N.B. NEL CASO IN CUI NELLA BUSTA NON SARA’ PRESENTE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA PER OGNI ELABORATO, LA POESIA SARA’ AUTOMATICAMENTE ESCLUSA.

Le opere dei partecipanti potranno essere consegnate a mano, oppure tramite posta ordinaria, anche tramite scuola, al seguente indirizzo: al Presidente Federico LASALANDRA c/o A.S.D. ACADEMY TURSI, via Santi Quaranta – Zona 167, snc – 75028 Tursi (MT). Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 10 marzo 2020. Per le poesie inviate tramite posta ordinaria farà fede il timbro postale. L’organizzazione non assume nessuna responsabilità per disguidi o inadempienze delle poste;

Ogni alunno potrà partecipare inviando alla suddetta associazione, entro il 10 marzo 2020, in una busta chiusa contenente la dicitura Premio di Poesia “Le Parole della Libertà“, una poesia a tema libero, che abbia al massimo trenta versi, in duplice copia dattiloscritta o scritta a mano (chiaramente leggibile), di cui una soltanto firmata in calce (una in forma anonima) e recante le seguenti indicazioni: la scuola di appartenenza, nome, cognome, età, la classe frequentante ed il proprio indirizzo postale e recapito telefonico. Le opere inviate al concorso non saranno restituite;

Gli autori conserveranno la piena proprietà delle opere e concederanno, all’associazione anzidetta, il diritto di pubblicarle senza richiedere alcun compenso;

I concorrenti e il personale della scuola di appartenenza sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà a Tursi (MT) alle ore 18,00 circa, nel luogo e data sopradescritta;

Le poesie saranno esaminate da un’apposita commissione giudicatrice, che provvederà a premiare le prime tre per ogni sezione, con giudizio insindacabile, riservandosi la possibilità di effettuare anche eventuali segnalazioni;

I nomi dei componenti della Giuria saranno resi pubblici al momento della premiazione;

Gli autori premiati saranno avvisati telefonicamente e saranno tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione. Coloro che non potranno essere presenti, potranno delegare al ritiro del premio sottoscrivendo un’autorizzazione scritta o potranno richiedere la spedizione dello stesso, presso un indirizzo che sarà fornito all’associazione, inviando un contributo di 20,00 € (VENTI/00 EURO) come rimborso spese di spedizione. Il premio sarà spedito entro 1 mese;

In base alla legge 675/96 si comunica che i dati dei partecipanti al premio saranno usati solo ed esclusivamente per comunicazioni riguardanti il concorso;

Le prime opere classificate saranno lette durante la cerimonia da un lettore o da una lettrice di provata esperienza e saranno pubblicate su Facebook. Eventualmente, insieme a tutte le altre, potranno essere raccolte in un libro edito a cura dell’associazione summenzionata;

Il comitato organizzativo si riserva di apportare al presente regolamento tutte le variazioni necessarie da causa di forza maggiore;

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

La premiazione sarà così suddivisa:

Scuola Primaria (3^- 4^- 5^ Elementare)

1° Classificato: Attestato in cornice + Premio in denaro di € 50,00 (cinquanta/00 euro)

2° Classificato: Attestato in cornice

3° Classificato: Attestato in cornice

Scuola Secondaria di Primo Livello (1^- 2^- 3^Media)

1° Classificato: Attestato in cornice + Premio in denaro di € 50,00 (cinquanta/00 euro)

2° Classificato: Attestato in cornice

3° Classificato: Attestato in cornice

Scuola Secondaria di Secondo Livello (Tutte le classi di Licei – Istituti Tecnici e Professionali)

1° Classificato: Attestato in cornice + Premio in denaro di € 50,00 (cinquanta/00 euro)

2° Classificato: Attestato in cornice

3° Classificato: Attestato in cornice

Tutti gli altri autori non premiati riceveranno, per ogni elaborato, un attestato di partecipazione; a tutte le scuole di appartenenza dei singoli partecipanti sarà consegnata una cornice di riconoscimento.

Alla cerimonia di premiazione saranno presenti le autorità cittadine, provinciali, regionali, nazionali, la giuria, nonché gli esponenti del mondo dell’arte e della cultura.

Ampio risalto della manifestazione sarà dato a mezzo stampa ed internet.

Per ulteriori informazioni, potete contattare il Presidente dell’associazione, il Sig. Federico Lasalandra, al 328/7264521.