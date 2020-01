Nota del COMITATO CIVICO “INSIEME PER SENISE”

Troppe divergenze, rancori e personalismi hanno determinato uno stallo nello sviluppo di questo paese

e condizionamenti nei rapporti sociali.

Molti sono i cittadini rassegnati, sfiduciati e demotivati verso la politica e le istituzioni e l’unica alternativa che intravedono è quella di andare altrove.

Ma ancora più grave è quando gli stessi sintomi si riscontrano nei giovani non mostrando alcun interesse per un cambio generazionale delle rappresentanze.

Siamo alle porte di una nuova tornata elettorale, non vi è memoria di una situazione odierna, dove le sezioni non ci sono più e chi si propone referente di qualche forza politica cerca di fare aggregazione per strada o in altri luoghi tra pochi amici, ad eccezione di qualche caso sporadico.

Crediamo, per il bene della nostra comunità, che sia giunto il momento che l’interesse collettivo prevalga su quello personale, che tutti si possano sentire coinvolti nella cosa comune e perseguire le azioni di sviluppo generale per frenare l’emorragia dello spopolamento.

Crediamo che tutte le attività, associazioni, professioni e tutti coloro che svolgono un servizio pubblico per la nostra comunità debbano essere sempre più motivati ed incentivati per favorire condizioni

lavorative e di sviluppo.

Speriamo che si inizi a parlare effettivamente dell’area del Senisese e non solo di Senise confrontandosi ed interagendo con le altre comunità.

In quest’ottica si è costituito il comitato “INSIEME PER SENISE” disponibile a confrontarsi con tutte quelle forze politiche, sociali e culturali che in un contesto civico e su di un programma comune vogliono perseguire gli obiettivi di sviluppo generale del territorio.

Naturalmente, il comitato, che intende operare in un contesto civico, sarà rispettoso delle appartenenze ed opinioni politiche dei partecipanti, avente lo scopo di realizzare e tentare un nuovo modo di affrontare i problemi della nostra comunità e che non si dica: “mai nessuno ci ha provato……….”

Il comitato è aperto a tutti i cittadini che ne condividono le motivazioni e le finalità.

Il comitato “Insieme per Senise”

(referente : Ing. Giuseppe Sassone)