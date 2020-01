“C’è bisogno di verità e buone storie”

MATERA, 25 GEN – “C’è bisogno di verità, di storie buone, di difendere la memoria per superare divisioni, conflitti”.

Lo ha detto oggi l’arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina, monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, incontrando i giornalisti in occasione della ricorrenza del patrono, San Francesco di Sales, anche in riferimento al messaggio di Papa Francesco per le Comunicazioni sociali sul tema “Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. La vita si fa storia”.

“Anche in Basilicata – ha aggiunto mons. Caiazzo – è importante comunicare, mettere in connessione, attraverso il racconto, la memoria della vita e costruire ponti di verità, di collaborazione e di inclusione”.

(ANSA)