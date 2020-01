IL 24 GENNAIO ESCE REVOLUTION Il nuovo singolo della formazione punk skacore che festeggia i venti anni di carriera

Da domani, venerdì 24 gennaio, sarà disponibile in digital download, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica “Revolution”, nuovo singolo degli RFC, storica formazione ska punk casertana che nel 2020 festeggia i venti anni di carriera. “Revolution”, accompagnato da un video ufficiale già disponibile sul canale YouTube della band, è un inno potente, una sveglia che scuote le menti con l’incalzante sound punk e skacore divenuto dagli anni ’90 la bandiera di una generazione.

Quanto mi manca

Questa tua rabbia

La gloria di quei giorni

Esplode ancora dentro te

Il testo, cantato con rabbia ed energia e che mischia la lingua italiana a quella inglese, spinge l’ascoltatore verso un risveglio prima personale e poi sociale. Una scossa adrenalinica verso chi è assopito da troppo tempo, narcotizzato dai tanti mali di una società egoica, auto referenziale e narcisista. Una spinta a credere in valori di uguaglianza e partecipazione, per riprende in mano la propria vita, contando su se stessi e sul prossimo.

Fight for me

Fight for us

Fight for freedom

Never give up

“Revolution” è stata scritta e composta da Maurizio Affuso. Registrazione, mix e master presso La Casetta Studio, produzione di Rage Sport. Il video è opera di Ocular, per la regia di Alfredo Buonanno, Ritmo Cabrio Studio.

RFC sono: Maurizio Affuso (Voce e chitarra), Antonio Masciandaro (Basso), Antonio Daniele (Batteria), Biagio Felaco (Chitarra).

Gli RFC sono una band Ska Punk fondata nel 1999 nella provincia di Caserta con all’attivo quattro album studio (“Anarchia Sentimentale” 2002 / “Ama e Difendi” 2006 / “Ne Voglio Ancora” 2008 / “Ritieniti Fortemente Coinvolto” 2013), un disco live (“One, Five, Ceck” 2015) e diversi singoli e primi demo. Tutti gli album, eccetto il primo del 2002, sono stati prodotti dalla Canzonetta Record storica casa discografica di Napoli. La band campana nel corso dei sui tanti anni di carriera ha subito diversi cambi di line up, per lo più ai fiati ed è proprio nell’ultimo anno che ai componenti di sempre, Maurizio Affuso (Voce e chitarra), Antonio Masciandaro (Basso), Antonio Daniele (Batteria), si è aggiunto Biagio Felaco (Chitarra), creando cosi il quartetto che rappresenta gli RFC di oggi. Dal 1999 ad oggi gli RFC hanno collezionato un alto numero di live su tutta la penisola italiana e all’estero, il punto di forza che ha sempre caratterizzato la band skacore casertana sono appunto i concerti, energici, mai banali e con una carica emotiva molto forte. Nel corso di questa lunga carriera oltre alle tante partecipazioni a festival di spicco nazionale (come il Rock in Idro di Milano con i NOFX) gli RFC vantano anche importanti collaborazioni come quella di Nitto dei Linea 77 nel brano “Rabbia” del 2009, con O Zulù dei 99 Posse, collaborazioni con Sigaro della Banda Bassotti ed Enrico dei Los Fastidios nell’album “Ama e difendi”. Dopo ormai venti anni di carriera e un numero imprecisato di live svolti, la nuova formazione degli RFC sta per tornare con nuovi inediti e tanti live, i venti anni di carriera saranno festeggiati alla fine del mese di Dicembre 2019 e nel prossimo 2020 sarà pubblicato un nuovo album.

