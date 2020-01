CEKY VICINY x CUBAN DEEJAYS – Sin Pensar En Ti

“Sin Pensar En Ti” è il nuovo singolo di Ceky Viciny, l’Artista multiplatino più conosciuto del momento nel DEMBOW DOMINICANO, follow up del successo mondiale “Ellos” (Spotify Top 20 Global e #1 Spagna).

“Sin Pensar En Ti” è stato prodotto in collaborazione con i Cuban Deejays, questo singolo segue il successo di Lorna x Shorty x Cuban Deejays “Ella Baila Reggaeton” che sta ancora suonando duro nei clubs e nelle radio di tutta Europa.

Ceky Viciny, ha innovato rinfrescando il genere urbano dominicano sin dal brano “Klk Con Klk” (più di 30 milioni di streaming e canzone ufficiale della Liga Dominicana di Baseball) fino al suo più grande successo “Ellos” (più di 70 milioni di streaming e doppio disco di platino certificato in Spagna), offrendo ai suoi fan sperimentazioni musicali sempre diverse, nuovo slang e collaborazioni con altri artisti del genere urbano. Negli ultimi anni si concentra anche sul lavoro internazionale attraverso arrangiamenti all’avanguardia e sonorità diverse dal Dewbow, che gli hanno permesso di consolidare la sua carriera.

Cuban Deejays, è un nuovo progetto musicale al 100% Cubano, formato dal talentuoso Felixandro Bro e dal famoso produttore nato in Italia Roberto Ferrante. Cuban Deejays sono partiti con “Ella Baila Reggaeton”, un Reggaeton con sonorità Dance e Euro Disco anni ’90, che li vede protagonisti insieme alla panamense Lorna, la regina del Reggaeton famosa mondialmente per il singolo “Papi Chulo… (Te Traigo El mmmm…) e Shorty, official Dj di Radio M2O e Dj di Albertino per Radio Deejay da diversi anni, protagonista delle hit “Madrugada”, “Canta Canta” e “Boomerang”, cha ha avuto ottimi risultati in Europa raggiungendo la Top 10 in Francia e la Top 30 in Spagna.

Il video su YouTube ha già superato i 2 milioni e mezzo di views con oltre 10.000 likes e viaggia a più di 800.000 streaming in un solo mese!!!

Segui PLANET RECORDS

www.instagram.com/planetrecords

www.facebook.com/PlanetRecordsOfficial