IL FESTIVAL DELLA MODA Italia/International RITORNA CON UNA SUPER Finale A ROMA

Si svolgerà venerdì 24 gennaio a partire dalle ore 21,00 nella prestigiosa location del Best Western Plus Hotel Universo di Roma (Via Principe Amedeo, 5/b) l’attesissima Finale del Festival della Moda, format dedicato alla bellezza e alle nuove tendenze della moda nazionale e internazionale.

L’evento è organizzato da Sabina Prati, titolare dell’agenzia di modelle e hostess Sabina Prati Eventi Moda fashioncoaching, insegnante di corsi di portamento presente da anni nelle più prestigiose passerelle di Alta Roma e fashion week con le sue modelle e Stefano Raucci, voce e volto di RadioRadio, direttore artistico e conduttore da anni di format e programmi televisivi sui canali Sky.

Lo show avrà la prestigiosa partnership di Problem Solving, azienda fondata e diretta dal noto imprenditore, produttore e Talent Scout Mauro Atturo, che consegnerà dei premi speciali all’arte e al talento, e dell’ente di promozione sportiva nazionale ASC, Attività Sportive Confederate, che presenzierà con una delegazione di dirigenti ed ex atleti nazionali e azzurri d’Italia per la consegna di un premio sportivo speciale.

Abbinato al Festival della Moda ci sarà il contest di bellezza “Miss Moda & Talento”, che celebrerà il suo atto finale e conclusivo di tutto il tour 2019 per inaugurare un 2020 che si prevede altrettanto denso di appuntamenti: il contest vedrà le ragazze partecipanti sottoporsi al giudizio di una attenta e qualificata giurìa con in testa addetti ai lavori come il noto Vincenzo Merli, brand manager della storica griffe Egon Von Furstenberg.

A sfilare in passerella saranno nomi noti ed emergenti della moda italiana e internazionale come il noto Mauro Gala Couture, già protagonista di passerelle nazionali e internazionali, l’originale e glamour Sladana Krstic (vincitrice del contest di “Detto Fatto” su RaiDue e già vincitrice del premio Original Fashion assegnatole proprio al Festival della Moda), la formatrice della celebre Accademia Altieri Adele Del Duca, la giovane e promettentissima Cheren Hesse, la poliedrica Elena Musuc (Elem), l’innovativa Stefania Ceccarani con la sua linea Goupille.

A curare il look delle modelle saranno i makeup artists dell’Accademia Alteri e gli hair stylists di Callori Hair Style. A fare da degna cornice, la mostra personale Exhibition Art dell’artista Massimiliano Ferragina, che esporrà alcuni dipinti di pregevole fattura.

L’appuntamento è dunque per venerdi 24 gennaio alle 21,00 al Best Western Plus Hotel Universo di Roma, per uno show nel quale moda, arte e talento si fonderanno perfettamente.