AL VIA PREMIO MIGLIOR OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DELLA BASILICATA

E’ stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata (Parte I) del 16 gennaio 2020 il nuovo bando di concorso per l’assegnazione del Premio regionale OLIVARUM per i migliori oli extravergine d’oliva della Basilicata.

Si tratta della XVI edizione del prestigioso premio regionale, riservato agli olivicoltori e ai produttori di olio in proprio, singoli o associati, operanti sul territorio lucano.

Il concorso è riservato esclusivamente agli oli extravergine di oliva prodotti nella campagna agraria 2019/20, provenienti da oliveti coltivati in Basilicata, e prodotti e imbottigliati a norma di legge.

L’organizzazione del concorso è curata dal Dipartimento Politiche agricole e forestali della regione, in collaborazione con l’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura. Attraverso il concorso, Olivarum punta tra l’altro a diffondere tra produttori e consumatori la cultura dell’olio extravergine di qualità, a stimolare un’attenzione sempre crescente alle tecniche di raccolta, trasformazione e conservazione del prodotto, e a valorizzare la tecnica e l’esperienza dell’assaggio degli oli come strumento di conoscenza della qualità.

I produttori che intendessero partecipare al concorso dovranno far pervenire alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche agricole e forestali di Matera, in via Annibale di Francia n. 40 – i campioni di olio entro le ore 12.00 del 31 gennaio.

I campioni saranno sottoposti a valutazioni organolettiche e ad esami chimico-fisici. Il comitato di assaggio è rappresentato dal Panel regionale operativo presso il Centro ricerche dell’ALSIA “Metapontum Agrobios”.

La premiazione avverrà in una manifestazione pubblica, nella quale saranno resi noti il vincitore, gli oli lucani di eccellenza (con punteggio complessivo di almeno 80/100) e le menzioni speciali “Grande produttore”, “Olio monovarietale”, “Biologico”, “DOP Vulture” e “Prodotto di montagna”.