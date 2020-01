CALCIO A CINQUE : IL DENVAL SENISE BRINDA AL NUOVO ANNO CON UNA VITTORIA

SENISE – Inizia bene il 2020 per il Denval Senise che al Palarotalupo travolge con un secco dieci a uno il Csi Sant’Antonio.

Per la cronaca dopo un minuto di gioco, sono gli ospiti a provarci con una conclusione di Atlante ma Collarino controlla. Passano pochi secondi ed è il neo acquisto Dipinto a impegnare il portiere ospite.

Un minuto piùtardi è Morelli per il Denval Senise a tirare di poco fuori. Al 6′ i senisesi passano in vantaggio. Dipinto serve Castelluccio che fredda l’estremo difensore ospite.

Al 10′ é Dipinto a impegnare Il portiere ospite. Passano pochi minuti ed è Pesce a calare il bis con un rasoterra che non lascia scampo al portiere ospite. Al 13′ ci prova ancora il Senise con un calcio piazzato di Dipinto che impegna l’estremo difensore ospite.

Dopo una serie di azioni da ambo le parti, é Pesce per il Senise a mancare il bersaglio. Al 18 ‘ sono gli ospiti a provarci con Trabace ma la sfera termina fuori. Al 20′ i padroni di casa calano il tris.

Dipinto serve Morelli che da buona posizione segna.Al 23′ sono ancora i senisesi a rendersi pericolosi con Morelli il cui tiro termina di poco fuori. Al 26′ é ancora Morelli a colpire portando i padroni di casa sul quattro a zero.

A pochi minuti dalla conclusione del primo tempo, c’è spazio per una traversa di Morelli e di un diagonale velenoso di Atlante per gli ospiti che ci provano con insistenza. Nei minuto di recupero sono ancora i Senisesi a colpire con Vitale che porta il Denval sul cinque a zero.

Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione di gioco con il Senise in vantaggio per cinque reti a zero sul CSI Sant’Antonio.

Nella ripresa il Senise parte col piede giusto e al primo affondo Pesce insacca la sesta rete. Al 5′ , Dipinto con un pallonetto corona la bella prestazione portando a sette le reti Senisesi.

Al 10′ dopo una serie di azioni locali sono gli ospiti ad accorciare le distanze Con Dabraio che porta il risultato sul sette a uno.

Al 16′ viene atterrato in area di rigore Il fantasista Morelli , per il direttore di gara, non ci sono dubbi e concede il penalty che lo stesso attaccante trasforma portando il punteggio sull’ otto a uno. Nei minuti successivi le due squadre producono azioni pericolose ma senza farsi male. A

cinque minuti dalla conclusione Dipinto realizza la sua doppietta personale portando il risultato sul nove a uno. Il Denval non si dàper vinto e al 28′ Formica da buona posizione realizza la decima rete fissando il risultato sul dieci a uno.

TABELLINO

Denval Senise : Collarino, Blumetti, Vitale, Urgo, Morelli, Pesce, Palese, Castelluccio, Dipinto, Iacovino, Formica, Uccelli. All. Bloise

Csi Sant’Antonio : Lacovara, Atlante I, Atlante G, Dionisio, Dabraio, Innella, Centola, Amato, Defalco, Trabace, Tito.

Marcatori : 6′ pt Castelluccio, 12′ pt, 1′ st Pesce, 20′,26′ 16′ St Morelli, 30 Vitale, 5′ 25′ st Dipinto 28′ st Formica ( S) , 10 st Dabraio (S.A)

Arbitro : Petroccelli – Ragone

Vincenzo Roseti