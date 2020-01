ECCELLENZA LUCANA: IL REAL SENISE PIAZZA UN NUOVO COLPO DI MERCATO SI TRATTA DELL’ARGENTINO BRUNO PERRETTA

SENISE – Dopo gli Arrivi di Pioggia e Arleo dell’ attaccante ex Rotonda Michele Di Cosolo , del terzino fluidificante Stefano Barbu e del portiere Alessio Faedda ex Andromeda Cagliari, approda in riva al Sinni Il difensore, l’ex Primavera dell’Almagro, club di serie B Argentina, Bruno Perretta.

Nell’occasione il giocatore ha dichiarato:” Sono molto contento di vestire la maglia del Real Senise, sono contento di giocare qui, perché il mio sogno è quello di giocare in Europa a partire dal Real Senise con l’obiettivo di restare in eccellenza. inoltre il difensore ha dichiarato “Sono molto contento di essere allenato da Mister Salvatore Marino, per la sua esperienza calcistica e per essersi messasso a disposizione”.

Soddisfatto anche Mister Salvatore Marino che ha dichiarato: “Sono contento di aver a disposizione un jolly difensivo, che dà sostanza al reparto arretrato”.

Sì arricchisce dunque lo scacchiere di mister Marino, un rinforzo in più, per tentare la scalata verso la permanenza nel massimo campionato regionale.

Vincenzo Roseti