POTENZA, 2 GEN – Sono in totale 16 i musei e le aree archeologiche che saranno aperti gratuitamente in Basilicata domenica prossima, 5 gennaio, in occasione del ritorno delle “domeniche gratis al museo”.

Lo ha annunciato il Ministero dei Beni culturali. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è in programma una “apertura straordinaria” di musei ed aree archeologiche “con i consueti orari e tariffe”.

(ANSA)