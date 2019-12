Carabinieri, cinquemila denunce nel 2019

POTENZA – Oltre cinquemila persone denunciate in stato di libertà e 518 arrestate in flagranza di reato o in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria: sono due dei dati sull’attività svolta in Basilicata dai Carabinieri nel 2019, illustrata ai giornalisti stamani, a Potenza, dal comandante della Legione “Basilicata” dell’Arma, generale di brigata Rosario Castello, e dai comandanti provinciali.

I militari, nell’anno che sta per finire, hanno controllato 180 mila persone e 135 mila automezzi nei centri urbani e lungo le principali strade.

(ANSA)