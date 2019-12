Nel 2019 è boom i video su TikTok

Nel 2019 sono stati 236 i video caricati in media ogni minuto, soltanto nel nostro Paese, su TikTok, app fondata nel 2017 – e lanciata nel 2018 – per condividere passioni e momenti della vita attraverso video di 15 secondi.

Gli elementi più ricorrenti sono danze, meme, creatività, video virali e celebrità, principalmente nelle ore della pausa pranzo, dalle 12:30 alle 14:00, e della sera, dopo le 20:00. I temi spaziano dalla commedia al beauty, dal fashion al mondo degli animali, dalla natura al viaggio, dallo sport al food, dall’arte all’education.

Alcuni dei trend del 2019, riporta una nota, sono nati proprio su TikTok. La community italiana si è distinta in particolare per creatività e senso dell’umorismo, con challenge e trend globali.

Altri sono nati in Italia per poi diventare trend in tutto il mondo. Il settore musicale è quello che ha visto la nascita di alcuni dei talenti più apprezzati di quest’anno.

TikTok è il luogo di Millennial e Generazione Z ma non mancano i creator che parlano alle famiglie, come

Vanessa Padovani, o quelli che realizzano i propri video con l’aiuto dei nonni, tra cui spicca Botteo, a

conferma del fatto che sulla piattaforma chiunque può lasciare libera la creatività, esprimere il proprio talento e divertirsi ma anche e soprattutto trovare messaggi positivi come l’inclusione e l’accettazione di sé.

Molte sono infatti state le campagne sociali promosse su TikTok tra cui ricordiamo le challenge #SaveOurOceans, #TheRealChallenge e #ForClimate

La TOP 10 dei video

Nel 2019 sono stati davvero tantissimi i video caricati su TikTok e alcuni di questi sono stati talmente

apprezzati dalla community, da essere subito diventati i più popolari all’interno della propria categoria di riferimento:

1. [Comicità: Il sensore di parcheggio “umano]

https://www.tiktok.com/@fabiolatte/video/6735044780063001861?enter_from=h5_

2. [Comicità: la fidanzata virtuale]

https://www.tiktok.com/@lapresatwins/video/6756639060325944582?enter_from=h5_m

3. [Comicità: l’interpretazione comica del trend #iosonogiorgia]

https://www.tiktok.com/@manuelspadea/video/6755809621920795909?enter_from=h5_m

4. [Creatività & Glam: la giacca con la “presa d’aria”]

https://www.tiktok.com/@not.your.alex/video/6753210616137272581?enter_from=h5_m

5. [Cibo: gli gnocchi della nonna sono sempre i più buoni]

https://www.tiktok.com/@chiaraclemot/video/6762846587728235782?enter_from=h5_m

6. [Cibo: l’intepretazione stellare del trend #carote da chef Barbieri]

https://www.tiktok.com/@bruno.barbieri/video/6742786385335422213

7. [Celebrity: Chiara Ferragni si prepara per il red carpet]

https://www.tiktok.com/@chiaraferragni/video/6761093091836382470?enter_from=h5_m

8. [Animali: il citofono a quattro zampe]

https://www.tiktok.com/@thelifeofyoda_/video/6760906472739048709?enter_from=h5_m

9. [Animali: gatti e coccole]

https://www.tiktok.com/@lyothecat/video/6749655661275073797?enter_from=h5_m

10. [Cause sociali: puliamo il Pianeta] https://www.tiktok.com/@sespo/video/6729871045483891974

La TOP 5 dei trend

L’interazione e lo scambio tra gli utenti avvengono in particolare attraverso le challenge, ovvero le sfide, e gli hashtag che indicano gli argomenti di tendenza. In Italia i più popolari sono stati:

1. #nowlookatme – la sfida basata sul cambio d’abito sulle note della hit "Absolutely Anything" di CG5 con 746 milioni di visualizzazioni

2. #senzafiltro – la hit estiva Made in Italy di Loomy con 1.7 milioni di video caricati in tutto il mondo

3. #solocarote e #carote – che ha fatto scoppiare nel mese di settembre una vera e propria “febbre da

carote” con oltre 2.5 milioni di visualizzazioni

4. #iosonogiorgia – il meme che ha ispirato la vena ironica dei TikToker italiani con migliaia di video pubblicati

5. #forclimate e #salvailpianeta – le sfide che hanno mosso tantissimi giovani in tutto il mondo, animati dalla voglia di far sentire la propria voce per tutelare il Pianeta

La TOP 5 dei filtri

La piattaforma mette a disposizione strumenti di video-editing e video-registrazione, tra cui effetti speciali, filtri, adesivi, oggetti di realtà aumentata, musica e altro ancora.

Tra questi strumenti i filtri sono uno di quelli più apprezzati e, nel 2019, i più utilizzati sono stati:

1. Senza Filtro per la naturalezza

2. Double Split Screen per la dicotomia colore/bianco e nero

3. 9 schermi per la moltiplicazione degli schermi

4. Selfie_cavolo tra gli effetti speciali

5. Italianodocquiz e Roulettemusicale tra le proposte interattive

Le TOP 10 dei creator

Tra i talenti italiani di TikTok che hanno caratterizzato il 2019 ci sono:

1. Jessica Brugali

2. Rosalba

3. Gabriele Vagnato

4. Daniele Davì

5. Vincenzo Tedesco

7. Maryna

8. Elena Rossi

9. Cecilia Cantarano

10. Simone Vandelli

Guardando invece al mondo delle celeb italiane e dei personaggi famosi troviamo:

1. Fiorello

2. Michelle Hunziker

3. Aurora Ramazzotti

4. Marco Montemagno

5. Barbara D’Urso

Su scala internazionale, tra le star più attive su TikTok più seguite in Italia figurano:

1. Will Smith

2. Miley Cyrus

3. Dwayne “The Rock” Johnson

4. Howie Mandel

5. Terry Crews

6. Selena Gomez

7. Arnold Schwarzenegger

8. Steve Harvey

9. Post Malone

Le TOP 5 della musica

Uno dei fattori che caratterizzano TikTok è la possibilità di utilizzare colonne sonore per la creazione di video.

La musica è uno degli asset strategici della piattaforma: gli artisti la utilizzano per veicolare le proprie hit e i talenti emergenti possono farsi conoscere.

Tra questi spiccano:

1. Vago con “Io e Lei”

2. Random con “Chiasso”

3. Dandy Turner con “Troppi Sguardi”

4. NDG con “Panamera”

5. Ludwig con “Weekend”

Non sono poi mancate le challenge musicali tra cui quelle che hanno generato il maggior numero di video:

1. #doveequando di Benji e Fede

2. #tijuanachallenge di Emis Killa

3. #ognigiornoweekend di Ludwig

4. #tivoglioberev di Lemandorle

5. #thinkabout di Andrea Damante

Le canzoni italiane più utilizzate come colonna sonora dei video dei creator sono state:

1. “Io e Lei” di Vago

2. “Chiasso” di Random

3. “Uno Squillo” di Capo Plaza

4. “Mancavi Tu” di Peppe Soks

5. “Soldi” di Mahmood

Quelle internazionali più usate in Italia sono invece:

1. “Pookie” di Aya Nakamura feat. Capo Plaza

2. “Pump It Up!” di Danzel

3. “Wannabe” di Why Mona

4. “Can We Kiss Forever?” di Kina

5. “Love Songs” di Kaash Paige