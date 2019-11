“Italian Taste 2019 – World Week of Italian Cuisine”, cena di gala della Camera di Commercio della Basilicata a Bruxelles

I prodotti dell’enogastronomia lucana, come espressione della vocazione del territorio e della laboriosità imprenditoriale, sono stati al centro di una cena di gala organizzata a Bruxelles dalla Camera di Commercio della Basilicata nell’ambito della giornata di bilancio dell’anno di capitale europea della cultura di Matera, all’interno della World Week of Italian Cuisine #italiantaste2019.

Il menu, allestito dallo chef stellato Giuseppe Misuriello, con la selezione dei vini curata dall’esperto di enologia Feliciano Roselli, ha consentito di far conoscere la Basilicata attraverso le tradizione sapientemente rielaborate in chiave moderna, con il racconto di un’imprenditoria dell’agroalimentare che continua a crescere in quantità e qualità.

Di fronte c’era una platea estremamente qualificata, che ha visto come ospite d’onore la Principessa Astrid del Belgio e la presenza, tra gli altri, dell’Ambasciatrice italiana a Bruxelles.

E’ stato un vero tripudio per l’enogastronomia lucana, dunque, in una delle città europee con il maggiore numero di ristoranti stellati e crocevia di tradizione e innovazione anche in chiave enogastronomica.