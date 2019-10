Hub Digitale di San Rocco a Matera

Venerdì 1 novembre 2019 alle ore 11,30 sarà inaugurato a Matera in via San Rocco l’Hub Digitale. La cerimonia rappresenta l’inizio delle attività del Centro tecnologico: un polo dell’innovazione che da subito ospiterà il primo Centro Interdipartimentale del CNR in Italia e le imprese private selezionate con bando internazionale.

Interventi

Prima sessione: “Limpegno delle istituzioni”

Raffaello de Ruggieri, sindaco di Matera, Salvatore Adduce, Presidente Fondazione Matera-Basilicata 2019, Vito Bardi, presidente Regione Basilicata, Massimo Inguscio, presidente Consizion Nazionale delle Ricerche, Mirella Liuzzi, Sottosegreteria Ministro dello Sviluppo Economico.

ore 12,20 Sessonda sessione

Un polo pubblico-privato per l’innovazione

L’Hub Tecnologico di San Rocco e il programma per “Matera digitale”, Antonio Nicoletti, responsabile programmazione strategica Comune di Matera

Le strategie europee per l’innovazione, Gianpiero Lotito, Founder Startup European Mediterranean

La fabbrica di talenti per le nuove competenze digitali, Aurelia Sole, rettrice Unibas

La comunicazione della scienza: Un fattore essenziale per l’innovazione, Chris Ferrie, University of Technology di Sidney

ore 13.20 Conclusioni

Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud (da confermare)