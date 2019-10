‘One Year to Go!”: a un anno da Expo 2020 Dubai a Matera si alza il sipario sul Padiglione Italia

Il Padiglione del nostro paese a Expo 2020 Dubai viene per la prima volta presentato da architetti e project designer presso la Cava del Sole di Matera, la Capitale Europea della Cultura 2019.

“L’Italia porta all’Expo 2020 un Innovation Hub, un padiglione dalla struttura innovativa, ispirato ai più avanzati elementi di sostenibilità e di economia circolare, che non sarà semplicemente un luogo espositivo, bensì dimostrativo della competenza italiana e del migliore ingegno e talento nazionale,” spiega Paolo Glisenti,Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai.

All’evento di presentazione del Padiglione sono presenti il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maioe il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti.

Interviene Sua Altezza il Ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Sceicco Abdallah Bin Zayed Al Nahyan.

I rappresentanti di alcune delle aziende partner tecnici e sponsor del Padiglione Italia spiegano le ragioni della loro partecipazione a Expo 2020.

All’evento prendono parte anche più di 200 studenti in rappresentanza delle scuole di tutto il Paese.

I ragazzi sono stati impegnati in questi giorni a Matera in una ‘maratona progettuale’ sugli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il Ministro Fioramonti presenterà 12 progetti di eccellenza sui temi dell’innovazione e della sostenibilità per Expo 2020 individuati dal MIUR.

La partecipazione dell’Italia dedicata al tema “La bellezza unisce le persone” (“Beauty connects people”) rappresenterà un’occasione unica di promozione del Sistema Paese.

L’Italia farà infatti della sua presenza anche una leva di diplomazia culturale, economica e scientifica verso gli Emirati Arabi Uniti e l’intera area “MENASA” (Medio Oriente, Africa del Nord, Asia Meridionale) attraverso un percorso che vede protagonisti numerosi partner nazionali e i principali stakeholder del mondo accademico, della ricerca, della cultura e dell’arte, delle industrie culturali e creative, dello sport, dei media, della musica, nonché con le grandi e medie realtà imprenditoriali pubbliche e private.

Il Padiglione italiano, situato a poca distanza da quello degli EAU sulla ‘cultural spine’ del sito di Expo, offrirà una memorabile esperienza immersiva agli oltre 5 milioni di visitatori da noi attesi.

Il padiglione, che si estende su una superficie di 3.500 metri quadri e si eleva su quasi 27 metri di altezza, si basa su un approccio circolare all’architettura, con gli scafi di tre imbarcazioni convertiti nel tetto dell’area espositiva per la durata dell’Expo.

Il progetto mira a integrare materiali sostenibili – come bucce d’arancia, fondi di caffè, funghi e plastica riciclata raccolta anche nell’Oceano – che vengono utilizzati in modo innovativo come elementi di costruzione.

L’archittetto Carlo Ratti, socio fondatore dell’omonimo studio vincitore della gara di progettazione del Padiglione Italia in RTP con Italo Rota Building Office, F&M Ingegneria Matteo Gatto & Associati nonché direttore del MIT Senseable City Lab presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT):

“Abbiamo perseguito un tipo di architettura che potrebbe essere riconfigurata sia a lungo termine – grazie alla sua circolarità – sia a breve termine – grazie alle tecnologie digitali“.

Italo Rota, socio fondatore di Italo Rota Building Office:

“Il padiglione è di natura circolare. Nulla va sprecato; al contrario, lo rivendichiamo e reimmaginiamo il suo scopo.”



Davide Rampello, direttore artistico della Rampello&Partners e project designer del Padiglione Italia:

“La Bellezza Unisce le Persone.Nelle tre parole del titolo è racchiusa tutta la sintesi della narrazione che vogliamo portare con il Padiglione Italia. Bellezza: Leonardo diceva che “ogni nostra cognizione principia da sentimenti”, ed è esattamente dal senso di “bellezza” intesa come sentimento e non come valore estetico che abbiamo deciso di partire per il racconto del nostro Paese, un racconto che passa necessariamente dalle emozioni per restare memorabile.

Connessione: è il tema generale dell’Expo di Dubai, ‘Connecting Minds’, ed è ciò che sta alla base della condivisione dei nostri valori, della nostra identità.

Persone: gli uomini, gli Italiani. Saranno loro i veri protagonisti: le loro eccellenti storie di innovazione, creatività, progettualità.”

Il Padiglione Italia sarà un vero e proprio “giardino di storie”: giardino poiché metaforicamente sintesi di tanti elementi differenti che insieme creano un linguaggio di equilibrio e armonia, una proiezione dell’ordine dell’universo.

Il percorso espositivo è stato immaginato come il viaggio di uno sguardo.

Uno sguardo che parte dall’alto, dalla insolita visione di un affaccio panoramico – come facevano i viaggiatori del Grand Tour, che erano soliti ammirare la meraviglia dei paesaggi italiani sempre dai punti più alti – e accompagna il visitatore attraverso un percorso di architetture narrative: dal Belvedere, luogo da cui si vede il bello, – una finestra ottagonale sui più suggestivi paesaggi d’Italia – passando per le Short Stories– spazio dedicato a “racconti brevi” espositivi e cinematografici sui temi delle eccellenze dei saperi e del saper fare italiano – e l’Osservatorio dell’Innovazione– un orizzonte immersivo sulle ultime frontiere della ricerca italiana sui temi dello spazio e delle acque – fino ad arrivare al Teatro della Memoria, dedicato appunto alla madre di tutte le muse.

Attraverso gallerie dorate di mosaici di ispirazione bizantina il viaggio dello sguardo si conclude ritornando sugli occhi dell’opera che forse più di ogni altra metaforizza l’eccellenza della cultura e dell’arte italiana nel mondo: il David di Michelangelo.

Copia a grandezza naturale posizionata all’interno di una struttura lignea ispirata ai teatri rinascimentali, il David offrirà la possibilità di essere guardato negli occhi e non dal basso, come di consueto, per permettere una prospettiva che è anche introspettiva ed emozionante, la memoria di ciò che siamo proiettata verso il futuro.

Il Politecnico di Milano, che cura i contenuti scientifici dell’Osservatorio dell’Innovazione, è partner del Padiglione Italia per Expo 2020 Dubai.

Il Politecnico, che il QS World University Ranking by Subject classifica tra i migliori 20 atenei in tutte le aree di competenza, svilupperà i contenuti delle ricerche di avanguardia in Italia con un riferimento particolare alla sostenibilità e all’attenuazione dell’inquinamento ambientale. Il Politecnico ha anche partecipato al Project Design del Padiglione finalizzando i contenuti e gli allestimenti dedicati all’innovazione scientifica e tecnologica legati allo spazio e al mare.

Feruccio Resta, Rettore del Politecnico:

“Dopo Expo 2015, quella di Dubai 2020 è un’occasione straordinaria per mostrare al mondo le potenzialità del nostro Paese. All’interno del padiglione italiano, troveremo un punto di riferimento per tracciare un percorso che guarda al futuro nel segno dell’innovazione.

Un racconto nel quale il Politecnico di Milano coordina i contenuti e le rappresentazioni di università, centri ricerca e imprese. Un racconto che si compone di soluzioni e innovazioni, di ricerche e storie di successo che mostreranno all’interno del dodecaedro l’immagine di un Paese che, nella ricchezza della sua tradizione, sa guardare avanti.”

A Matera viene per la prima volta mostrato il video ufficiale del Padiglione realizzato da Karmachina, studio di multimedia design con sede a Milano.

L’evento odierno, organizzato con il supporto di Triumph Group International, marca anche il debutto del nuovo sito del Commissariato per l’Italia ad Expo 2020: https://italyexpo2020.it/

Vengono inoltre lanciati i canali social dell’Italia per l’Esposizione Universale:

LE AZIENDE PARTNER TECNICI E SPONSOR

All’evento di Matera intervengono dirigenti e manager di alcune delle aziende italiane partner tecnici e sponsor del Padiglione Italia che spiegano il senso della loro presenza a Expo 2020.

FINCANTIERI

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti meccanici ed elettrici e nell’offerta di servizi post vendita. Il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, ed è il principale costruttore navale occidentale

GRUPPO BOERO

Dal 1831 il Gruppo Boero produce e formula prodotti vernicianti per Edilizia e Yachting. In occasione dell’Expo di Dubai metterà a disposizione del Padiglione Italia la sua expertise nel mondo del colore, fornendo i suoi materiali di eccellenza per decorare sia gli esterni che gli interni.

ENI

Eni è orgogliosa di poter partecipare, insieme con le altre eccellenze imprenditoriali e culturali italiane, al Padiglione Italia per l’Expo Dubai 2020. Per Eni, gli Emirati Arabi Uniti sono un paese di altissimo valore strategico oltre che di grande potenziale produttivo. L’ingresso nel paese rappresenta per la compagnia un passo decisivo per la crescita e lo sviluppo del business aziendale, in un contesto caratterizzato da stabilità politica e da una florida realtà industriale nel settore dell’energia.

LEONARDO

Leonardo, uno dei primi dieci operatori mondiali nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, sarà presente nel Padiglione Italia, protagonista di Expo 2020 Dubai. L’Azienda parteciperà con contributi legati a tecnologie e prodotti relativi alle nuove frontiere del settore aeronautico. Saranno presentati velivoli innovativi con e senza pilota e sistemi aeronautici integrati, con particolare attenzione al rivoluzionario AW609, il convertiplano prodotto dall’Azienda. Al centro dell’area espositiva di Leonardo anche soluzioni e prodotti per lo Spazio, che riflettono competenze multisettoriali sui sistemi di sorveglianza della terra e delle acque e sull’esplorazione dello Spazio. Tra questi, l’orologio atomico, in cui il tempo è scandito dalla frequenza di risonanza di un atomo, e la trivella della missione ExoMars2020, che andrà a caccia di segni di vita sul Pianeta Rosso. Leonardo, inoltre, si pone l’obiettivo di ampliare la platea dei giovani visitatori dell’Esposizione Universale, valorizzando le visitor experience anche a fini educativi.

ENEL X

Enel X è la business line globale di Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei settori in cui l’energia sta evidenziando il maggior potenziale di trasformazione: città, abitazioni, industria e mobilità elettrica. La società è leader globale nel settore della gestione della domanda con una capacità di demand management di oltre 6 GW a livello globale gestita e assegnata nelle Americhe, in Europa, Asia e Oceania.

GRUPPO MAPEI

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei oggi è uno dei maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia. L’azienda conta 89 consociate in 56 Paesi, inclusa la capogruppo, e 83 stabilimenti produttivi in 36 Paesi nei cinque continenti. Mapei sarà presente al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai come azienda fornitrice di prodotti per l’edilizia.

TOLO Green

TOLO Green è un’azienda italiana che opera nel settore energetico e in quello della produzione di microalghe, del quale è il maggior produttore italiano con due impianti in Sardegna per complessive 15 tonnellate all’anno. Al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, TOLO Green curerà l’installazione di un impianto di produzione e lavorazione di microalghe nei Water Mirrors che circondano lo spazio “Belvedere”, tramite la propria tecnologia per il trattamento ecologico dell’aria, ovvero la biofissazione dell’anidride carbonica espirata dai visitatori con produzione di ossigeno.