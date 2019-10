La Grande Onda presenta Chico – “Miami” Il nuovo singolo dell’artista ora in digitale e su YouTube

MIAMI è il nuovo singolo di CHICO, giovanissimo MC di origini italocubane, di base a Milano. La sua musica entra a pieno titolo nelle nuove proposte del panorama Urban con un brano inedito disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Miami sintetizza l’identità latina di un artista dotato di grande musicalità e ritmo, che uniti ad una scrittura in rima creativa ed istintiva si traducono in una fusione originale di ritmi urbani. Le sonorità liquide e sinuose come quelle d’oltreoceano incontrano le batterie metalliche della trap, e si snodano su un disegno testuale che fa di Chico un’interessante novità.

Il brano è accompagnato dal video ufficiale in uscita oggi su YouTube.

BIO

Manuel Munoz Contreras nasce il primo gennaio 2002 a Ragusa, Sicilia. Manuel in arte “Chico” è un ragazzo dell’hinterland milanese nato da madre italiana e da padre dell’Havana, Cuba, la sua seconda isola, la sua seconda lingua. Grazie al papà, ballerino professionista, Chico è cresciuto a ritmo di musica. La sua origine latina e l’ambiente in cui ha vissuto gli ha regalato il senso del ritmo e della musicalità.

A 13 anni comincia a scrivere le sue prime canzoni per raccontarsi e raccontare quello che è la sua visione dei suoi coetanei e del mondo che li circonda. Ama la musica urban, dalla trap al reggaeton, ma è un buon conoscitore di altri generi che lo influenzano spingendolo alla ricerca di nuovi orizzonti artistici, che evolvono costantemente il suo modo di interpretare e di concepire la sua musica.

Ha un senso del tempo e della metrica che, insieme al suo modo istintivo di scrivere, gli consente di rendere unico e speciale qualsiasi beat. È convinto che essere giovani e potersi far sentire è un’occasione da non buttare via, tanto che il suo detto preferito, naturalmente in siciliano, è: “Cu’ è picciottu è riccu…” (chi è giovane è ricco).

È convinto che anche quando tutto sembra non girare, ci si debba solo sforzare per guardare da un’altra angolazione e vedere laddove in molti non vedono.

Nel luglio del 2018, è con la pubblicazione del brano Dalì che capisce di voler intraprendere seriamente la carriera musicale. Nel marzo 2019, esce il suo primo EP, Download di 5 tracce. Ma è solo l’inizio.

Quella di Chico, è infatti una storia artistica tutta da scrivere, cominciata a 13 anni quando, dopo una brutta storia capitata ad un suo amico, scrisse sul suo banco di scuola: “Un animale uccide solo per vivere, un uomo uccide solo per odio. Confonde la droga col sorridere e per molti l’albero della vita, ormai, è solo un podio”.