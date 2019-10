Matera 2019, oggi il quinto anniversario della proclamazione a Capitale Europea della Cultura

Cinque anni fa, alle ore 17:00, il Ministro Dario Franceschini, nella sala Spadolini del Ministero dei beni culturali, a seguito della valutazione della giuria di esperti internazionali, proclamò Matera capitale europea della cultura 2019.

Per ricordare questo avvenimento, il presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Salvatore Adduce, e il direttore generale Paolo Verri, invitano i cittadini, le associazioni culturali e le istituzioni a venire in Piazza Vittorio Veneto alle ore 17:00 per una foto ricordo di questo importante avvenimento.

Nella circostanza verrà istallato un maxi schermo su cui sarà proiettato il video della proclamazione e la successiva esplosione di gioia di avvenuta in una gremita Piazza San Giovanni che aspettava trepidante il verdetto di quel 17 ottobre.

Lo schermo resterà attivo anche nei giorni di venerdì, sabato e domenica per proiettare, insieme al video della proclamazione, anche il racconto tematico dei principali eventi che si sono svolti nel corso dell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura.

Domenica mattina, a partire dalle ore 10:00, verrà trasmessa in diretta la cerimonia di presentazione, in anteprima nazionale, del Padiglione Italia ad Expo Dubai 2020, per consentire a cittadini e visitatori di seguire questa manifestazione che vede ancora una volta Matera 2019 protagonista.