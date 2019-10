Sabato 26 Ottobre alle Terme di Latronico convegno “Voglio Vivere Come Persona”

Sabato 26 ottobre nella splendida cornice delle terme di Latronico, in Basilicata si terrà il Convegno “VOGLIO VIVERE COME PERSONA” – Terapie non farmacologiche, servizi territoriali innovativi e flessibili per riconoscere le potenzialità del decadimento cognitivo”.

Una giornata all’insegna dell’informazione per i professionisti del settore e per tutti coloro che vivono queste problematiche in prima persona.

Il convegno avrà inizio alle ore 9, e tra i docenti annovera il Dott. Ivo Cilesi, fra i massimi esperti ed ideatore delle terapie non farmacologiche per le demenze, responsabile del Centro Studi e Ricerche Innovative Elder Research- The Care Group e Supervisore del Servizio Terapie non Farmacologiche Centro Eccellenza Alzheimer di Gazzaniga Ferb Onlus; la Psicologa Elena Sodano, ideatrice del Metodo Teci, Autrice del volume “Il corpo nella demenza”, Presidente Associazione Ra.Gi. Onlus; la Psicologa Paola Brignoli, Direttore Associazione InsiemeAte Onlus e Trainer Certificato Virtual Dementia Tour, Ideatrice del modello Optimus Domi; la Dott.ssa Valeria Panetta, Responsabile ff CEIMI, nucleo Alzheimer di Venosa (PZ).

Durante la giornata, a partire dalle 14.30, sarà presentato un metodo rivoluzionario in arrivo dall’America, il Virtual Dementia Tour® (VDT®), l’innovativo percorso esperienziale che l’Associazione InsiemeAte Onlus diffonde per la prima volta in Italia.

Il Virtual Dementia Tour® (VDT®) è un metodo originale, innovativo e scientificamente provato per generare una maggiore comprensione del tema della demenza, attraverso l’uso di istruzioni e strumenti sensoriali brevettati.

Il percorso esperienziale del VDT®, è stato creato dalla specialista in geriatria P.K. Beville, fondatrice di Second Wind Dreams®, un’organizzazione statunitense internazionale no profit, con sede a Roswell (Georgia), riconosciuta come la numero uno della nazione nell’impegno per trasformare la percezione dell’invecchiamento attraverso la realizzazione dei sogni per le persone anziane.



Durante l’esperienza del VDT, facilitatori qualificati guidano i partecipanti, equipaggiati con dispositivi brevettati che alterano i loro sensi, mentre cercano di compiere comuni mansioni quotidiane ed esercizi.



Il VDT permette ai caregiver di sperimentare in prima persona le difficoltà fisiche e mentali che le persone con demenza devono affrontare quotidianamente e di usare a loro volta questa esperienza per fornire una migliore assistenza centrata sulla persona (Person-Centred-Care).

IL convegno è gratuito previa prenotazione per le varie figure professionali. Il percorso del VDT necessita obbligatoriamente di prenotazione sia da parte delle figure professionali che degli uditori non specialisti. Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per info e prenotazioni: cel: +39 392 2640944; mail: studio.chiorazzo@libero.it.