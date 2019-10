Nomina Presidente Anci, Braia: da Pd nessun cambio di passo

Il consigliere regionale di Avanti Basilicata: “Per la nomina del Presidente dell’Anci Basilicata bisogna ascoltare i Sindaci che sono le sentinelle del territorio”

“Sulla nomina del Presidente Anci proveremo fino all’ultimo a fare la nostra parte, animando e cercando di avviare interlocuzioni come consiglieri regionali per trovare la sintesi più ampia possibile.

Nel mentre i vertici nazionali del Partito democratico, da mesi, non nominano il commissario però convocano incontri a Roma, senza ordini del giorno.

I segretari provinciali Locantore e Scarnato rimangono in colpevole silenzio e non convocano negli organismi i Sindaci del centro sinistra per provare a trovare una posizione unitaria”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Avanti Basilicata, Luca Braia.

“Questo dovrebbe essere il partito – prosegue Braia – che vuole condividere con i territori una ripartenza, che vuole dare protagonismo agli stessi coinvolgendo i segretari di partito ed i Sindaci. Invece, si appresta probabilmente ad una antistorica operazione verticistica”.

“Ritengo che questa si stia dimostrando essere un’altra occasione persa – sottolinea Braia – perché neanche nella gestione di questo importantissimo appuntamento per la nomina del rappresentante dei sindaci della Basilicata, il Pd dimostra con i fatti di non essere in grado di favorire e valorizzare l’autodeterminazione dei Sindaci e, quindi, artefice di nessun cambio di passo”.