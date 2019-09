Maratea è la Capitale del Futuro 2019

Oltre 2.000 partecipanti, 200 speaker da tutto il mondo e 3 giorni di workshop formativi, panel, speech. Non al Nord, ma al Sud; non in città, ma al mare; organizzato dai giovani per i giovani; non solo innovazione, startup e tecnologia, ma riflessioni sul tempo e lo spazio, sul futuro e il passato: questo, e tanto altro, è Heroes meet in Maratea.

Ma se la quarta edizione del festival dell’innovazione più importante del Sud Italia si terrà dal 19 al 21 settembre 2019 a Maratea, al Grand Hotel Pianeta Maratea, una location mozzafiato a picco sul mare, oggi si annuncia l’avvio della Heroes Prize Competition, il contest dedicato a startup e idee di impresa innovative che mette in palio un montepremi complessivo di 50.000 euro in denaro e servizi.

Fino al 15 luglio sarà possibile iscriversi, collegandosi al sito, dove è pubblicato anche il regolamento che illustra tutte le fasi e le modalità di selezione.

Per tornare all’appuntamento di settembre, la brezza dell’innovazione ispirerà le riflessioni sul tema della quarta edizione di Heroes in Maratea: “Time lapse. Economie in movimento tra spazio e tempo”.

Al centro delle discussioni sarà il frenetico rapporto tra spazio e tempo, tra medicina e chirurgia, robotica e automazione, trasporti e costruzioni, tecnologia e futuro.

Giovani, imprenditori, startupper dello scenario internazionale sono chiamati a prendere parte a questa occasione di networking per incontrare i talenti di domani.

Heroes meet in Maratea è l’occasione per approfondire i temi dello sviluppo e dell’impresa, per stringere nuove alleanze e partnership strategiche, per apprendere i segreti della rivoluzione digitale e cavalcare l’onda del cambiamento, senza farsi travolgere.

Saranno, quindi, premiati i progetti più interessanti in termini di impatto economico, impatto sociale, innovatività ed efficacia comunicativa.

Heroes selezionerà le 50 startup o idee che prenderanno parte alla Pitch Competition, durante la quarta edizione dell’evento di Maratea, dal 19 al 21 settembre.

All’esito dei Pitch verranno individuate le 5 finaliste che parteciperanno ai pranzi dell’originale format “Startup in famiglia” e racconteranno il loro progetto a un pubblico di non esperti: anche il voto delle famiglie ospitanti contribuirà a decretare il vincitore della Heroes Prize Competition 2019.

Heroes meet in Maratea Heroes è il festival dell’innovazione più importante del Sud Italia. Con più di 2000 partecipanti e 200 speaker da tutto il mondo, questo evento internazionale è un punto di riferimento per gli imprenditori di oggi e di domani, per i giovani startupper, per chi ha bisogno di idee e stimoli, di nuove collaborazioni, di sentirsi parte di una community ispirata e attiva.

Un appuntamento imperdibile per approfondire i temi dello sviluppo e dell’impresa, per stringere nuove alleanze e partnership strategiche, per apprendere i segreti della rivoluzione digitale e cavalcare l’onda del cambiamento, senza farsi travolgere.

Heroes Prize Competition I premi in palio sono messi a disposizione da alcuni dei partner di Heroes: Mrc Brevetti, Paradigma Law, Marketing Automation Academy, BizPlace, YourGroup, TechitaliaLab e Connectia.

Si tratta di percorsi di accelerazione, consulenze altamente specializzate, sessioni formative, supporto per la presentazione agli investitori. Oltre a queste opportunità, del valore complessivo di 40.000 euro, sono previsti 10.000 euro di premio in denaro e moltissimi premi speciali in servizi, che saranno svelati in seguito.

Coloro che decideranno di candidarsi alla Competition, grazie all’acquisto del ticket per partecipare ad Heroes, meet in Maratea, avranno la possibilità di seguire l’evento per tutti e tre giorni accedendo ai workshop, panel, speech tenuti dagli ospiti nazionali ed internazionali che interverranno.