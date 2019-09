Delegazione lucana a Malta per lancio catalogo della mostra “Maestri d’Olanda e di Fiandra nei mari del sud”

“Mettere in campo iniziative concrete tese a costruire un ponte turistico culturale tra la Basilicata e Malta”. E’ la proposta del consigliere regionale della Lega, Massimo Zullino, in visita in questi giorni nell’isola mediterranea,unitamente agli altri rappresentanti della delegazione politico-culturale.

La delegazione è stata ricevuta dall’ambasciatore d’Italia a La Valletta, Mario Sammartino e dal direttore dell’Istituto italiano di cultura, Massimo Sarti che hanno dato il loro sostegno all’idea.

“Tanti sono i maltesi desiderosi di scoprire eapprezzare la Basilicata e Matera. I vicini scali aerei di Bari e Napoli –spiega Zullino – possono divenire punti di accesso privilegiato per raggiungere il nostro territorio”.

Erano presenti all’incontro, fra gli altri, il sindaco di Palazzo San Gervasio, Michele Mastro, il direttore della Pinacoteca D’Errico, Mario Saluzzi, il direttore del Muza, Alexander De Bono, il dirigente del Mibac, Antonio Tarasco, e alcuni esponenti della Camera di Commercio italo maltese.

Ieri sera, alle ore 19, la delegazione lucana è stata presente all’evento organizzato da Heritage Malta per il lancio del catalogo della mostra “Maestri d’Olanda e di Fiandra nei mari del sud” presso il museo d’arte della comunità nazionale MUŻA. Una selezione di queste opere era stata ospitata nel 2018 dalla Pinacoteca Camillo d’Errico a Palazzo San Gervasio.