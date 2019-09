BARDI: “LA MADONNA DI VIGGIANO, SIMBOLO DI DEVOZIONE”

Il Presidente della Regione Basilicata ha partecipato a Viggiano alla solenne messa pontificale in onore della Madonna Nera.

“La devozione di tutte queste persone dà l’esatta percezione di quanto sia importante per la Basilicata il culto verso questa festa”.

Queste le parole del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, giunto a Viggiano per partecipare alla solenne messa pontificale in onore della Madonna Nera.

“Le testimonianze di oggi, nelle quali mi sento pienamente coinvolto, rappresentano un momento di coesione da parte di tutti coloro che sono venuti da ogni angolo della nostra regione e non solo. Vedere tanti fedeli fa capire come il nostro popolo viva questa tradizione in maniera genuina.

La mia presenza qui oggi è proprio il segno tangibile di questa vicinanza, un abbraccio al popolo che si riunisce per un momento importante per la vita di comunità.

Una testimonianza di grande fede identitaria che è presente negli occhi di tutti e vuole far capire come sia attaccata al proprio territorio”, conclude Bardi.