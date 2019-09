Amici Celebrities su Canale 5 in Autunno

Con un colpo di scena dell’ultimo secondo Amici VIP, l’attesissima versione con personaggi famosi del fortunato format condotto da Maria De Filippi, è ufficialmente diventato Amici Celebrities ed è pronto a debuttare su Canale 5 nella prossima stagione televisiva al via a settembre.

Ciro Ferrara, Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia e Laura Torrisi: sono loro i primi quattro concorrenti annunciati ufficialmente con il primo promo della trasmissione, che ci ha permesso di vederli impegnati nelle prove di canto

Ma se i primi nomi sono stati finalmente annunciati, resta ancora da ufficializzare la conduzione di Michelle Hunziker, sebbene quasi certa (dopo il no di Silvia Toffanin), mentre Alberto Urso, Giordana Angi, Irama e Annalisa, ovvero alcuni degli ex allievi più popolari, sono i nomi attesi come ospiti.

Nel cast, stando alle ultime indiscrezioni, anche Pamela Camassa come ulteriore concorrente e Platinette nel ruolo di giudice.

