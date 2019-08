Ed Sheeran forse comporrà la colonna sonora di James Bond 25

La colonna sonora di James Bond 25 forse sarà composta da Ed Sheeran.

A volerlo è Daniel Craig, che interpreterà – per l’ultima volta – il ruolo dell’agente segreto più famoso al mondo nel 25esimo capitolo della saga.

L’attore, oltre a recitare, è anche uno dei produttori della pellicola, e per questo motivo può dire la sua sulla colonna sonora.

Prima di Sheeran, cantanti come Madonna, Tina Turner e Adele si sono cimentate in questo compito bellissimo e arduo.

Una fonte vicina all’attore ha dichiarato: “Daniel ha conosciuto la musica di Ed attraverso sua figlia Ella.

Lei adora Ed e anche Daniel è diventato ora un suo fan e vorrebbe Ed per la colonna sonora“.

Sicuramente il cantante si presterà molto volentieri a questo nuovo lavoro. Nel 2017, infatti, in un’intervista aveva confessato: “Ho scritto una canzone per Bond circa tre anni fa, non si sa mai! È una buona canzone, molto buona“.

Si trattava di “Spectre”, ma poi non se ne fece più niente. Apprezzato in tutto il mondo per il suo innato talento, Ed Sheeran sarebbe perfetto per questa nuova sfida. E tutti i suoi fan anche.

Nel frattempo il cantautore britannico sta avendo un grandissimo successo con il suo “No. 6 Collaborations Project“, il suo ultimo album di featuring, che lo vede al fianco di altri importanti artisti, come Justin Bieber e Travis Scott.