CALCIO A CINQUE : L’FC SENISE AI NASTRI DI PARTENZA

SENISE-Inizia una nuova stagione, la terza nel massimo campionato regionale di calcio a cinque per l’FC Senise che tra arrivi e partenze inizia a pendere forma.

Un nuovo ruolo per il confermatissimo mister Luciano Bloise che dopo la stagione positiva appena conclusa, oltre alla conferma della guida tecnica, dovrà coordinare le attività del settore giovanile e della scuola calcio.

Entra nella società il Team Manager Salvatore Urgo con un passato di tutto rispetto, dopo le esperienze nell’ASD’ Cirigliano, FC Aliano, e Real Stagliano , nelle ultime due stagioni ha contribuito al Salto di Categoria del Futsal Guardia Perticara militante nel campionato di serie B.

In merito ai Calciatori sarà un Senise giovane con l’innesto del giovane Rocco Morelli classe 2000 proveniente dall’Aliano con trascorsi a Guardia Perticara.

Nonostante la giovane etàha Il giovane giocatore ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi della compagine saurina e un ruolo da protagonista al torneo delle Regioni svoltosi in Basilicata.

Vestirà la casacca sinnica anche il giovane Francesco Urgo classe 2001, impegnato lo scorso anno nell’U19 e con presenze nel campionato di serie B con il Guardia Perticara. Salutano l’FC Senise Giuseppe Mele che ha dato sostanza e lustro alla compagine Sinnica, consentendo il salto di categoria e Pasquale Marino.

A loro il ringraziamento da parte della società. In merito agli obiettivi, l’FC Senise punta a valorizzare i giovani in un gruppo giàdi per se giovane favorendo gli inserimenti di elementi del settore giovanile, sul quale la societàpunta molto, con l’auspicio di rivivere belle emozioni e di avvicinare sempre piùi tifosi al Palarotalupo.

Nei prossimi giorni c saranno novitàsulla preparazione e sulla rosa a disposizione di Mister Bloise.