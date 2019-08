EPICA AWARDS, ISTITUITO IL GRAND PRIX PR

Il premio è stato istituito quest’estate in vista della prossima edizione in programma a novembre visto il crescente numero di entries basate su un’idea di relazioni pubbliche e con importanti risultati in termini di earned media.

Il premio potrà essere vinto sia da campagne di PR che da quelle iscritte in altre categorie che abbiano ottenuto un alto livello di copertura media, a discrezione della giuria. La novità porta a sette gli Epica Grand Prix accanto a Film, Print, Digital, Design, Responsibility e Alternative.

A scanso di equivoci, Epica definisce le operazioni di PR come “campagne nel campo delle pubbliche relazioni, public affairs, crisis management, lobbying, community e influencer management, comunicazione finanziaria e relazioni con gli stakeholder” nonché “ progetti e attività designate specificamente a generare copertura media”.

Fino al 31 agosto le iscrizioni possono beneficiare dell’offerta early bid, saranno aperte poi fino a 7 ottobre.