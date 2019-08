IL 29 AGOSTO IL FESTIVAL DELLA MODA FA TAPPA A TERRACINA

Si svolgerà giovedì 29 agosto alle 21,00 nella splendida cornice di Piazza del Municipio a Terracina una nuova tappa del Festival della Moda, format dedicato alla bellezza e alle nuove tendenze dello star system nazionale e internazionale organizzato da Stefano Raucci, voce e volto di RadioRadio, e Sabina Prati, titolare dell’agenzia Sabina Prati Eventi Moda e presente a luglio nelle più prestigiose passerelle di Alta Roma con le sue modelle.

L’evento si svolgerà con il patrocinio del comune di Terracina alla presenza di diversi personaggi del mondo della moda e dello spettacolo.

La tappa di giovedì farà seguito a quelle di Nemi, Velletri, Bracciano e Castel San Pietro Romano che hanno avuto consensi unanimi e un’ottima cornice di pubblico.

Lo show sarà presentato con il consueto ritmo e la nota professionalità da Stefano Raucci e sarà molto vario e coinvolgente: si vedranno sfilare in passerella gli abiti di noti stilisti come l’autorevole e prestigiosa Barbara Galimberti (ideatrice del brand Galimbertissima) e Adele Del Duca, formatrice della celebre Accademia Altieri di Roma.

Molto attese sono anche le splendide creazioni di Marina Corazziari, stilista designer di gioielli scultura rinomati in tutto il mondo, e le meravigliose opere di Giovanni Pallotta, maestro orafo di talento sopraffino: quest’ultimo metterà in palio alcune sue creazioni uniche, realizzate appositamente per le vincitrici del concorso di bellezza Miss Moda e Talento abbinato all’evento.

In giuria sono attesi diversi addetti ai lavori come il dirigente Rai Lorenzo Mucci, il regista Rai Mauro Massimiliano Calandra, il regista di moda, cinema e TV Giuseppe Racioppi e molti altri.

In scaletta ci saranno anche momenti musicali, con la partecipazione delle cantanti Giulia Orlandi e Aurora Taglioni.

A curare il look delle modelle saranno il noto hair stylist Germano Rigoni e la look maker Angie.

“Ringraziamo per il patrocinio l’amministrazione comunale di Terracina – commentano gli organizzatori Stefano Raucci e Sabina Prati -, sarà una serata dedicata alla bellezza e non mancheranno le sorprese”.

L’appuntamento è per tutti a giovedì 29 agosto, con inizio alle ore 21,00 nella splendida Piazza del Municipio: moda, creatività e talento saranno gli ingredienti di una serata da non perdere.