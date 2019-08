CAPPELLI IDENTITY DESIGN: VINTI TRE FESTIVAL IN UN ANNO

Roma, 26 agosto 2019. Tre Italian Pavilion aggiudicati in 12 mesida Cappelli Identity Design(https://www.cappellidesign.com), che disegna l’identità visiva alla Biennale Cinema di Venezia per due anni consecutivi e al Festival di Cannes per la sua 72° edizione.

Lo studio si fa notare nell’ambito dei festival internazionali dedicati al cinema per l’approccio sperimentale e per l’aspetto interattivo che contraddistingue i suoi progetti.

L’Italian Pavilion della 76° Biennale Cinema di Venezia, aperto dal 28 agosto al 6 settembre 2019 con un ricco programma di eventi dedicati al cinema italiano, anche quest’anno si rinnova e sorprende, in un percorso di modulazione cromatica nei toni del verde.

Alla Biennale Cinema di Venezia 2019, Cappelli Identity Design modula colori e lineecome un flusso perpetuo che scorre nell’acqua. L’Italian Pavilion si presenta come un’immersione delicata e brumosa tra i riflessi e i colori di Venezia e fa rivivere l’atmosfera veneziana come un percorso tra natura, uomo e tempo.

Per la Biennale Cinema di Venezia 2018, lo studio romano si era rifatto al mondo immersivo dell’iconico’68, mentre l’Italian Pavilion del 72° Festival Cannes si trasformava in un luogo sospeso nelle più profonde contraddizioni umane tra Vizi e Virtù attraverso installazioni laser e performance dal vivo.