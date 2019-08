Furti da Bari a Potenza, arrestata banda

ANDRIA, 23 AGO – Quattro arresti sono stati compiuti dai Carabinieri di Andria, con i colleghi del Comando provinciale di Potenza, ritenendo di aver sgominato un gruppo georgiano specializzato in furti in casa e ricettazione, definito ‘banda della compieta’ perché agiva di notte.

I fermi chiesti dalla Procura di Trani sono stati convalidati dal Gip e i 4 pregiudicati georgiani (A.R. 39enne, D.L. 37enne, B.Z. 45enne e D.N. 39enne) sono stati portati in carcere a Trani.

Le indagini sono cominciate in gennaio, dopo alcuni colpi in appartamenti di Minervino Murge e Spinazzola, due comuni della provincia Bat, ma la banda è accusata anche di altri furti di luglio e agosto anche in provincia di Bari, a Potenza e in Calabria, con identico “modus operandi”: nei sopralluoghi sugli obiettivi, lasciava sotto le porte degli appartamenti presi di mira dei pezzetti di plastica fluorescenti che, se non risultavano spostati nei giorni successivi, davano il via libera allo scasso. Poi il colpo, tra l’una e mezza e le due di notte.

