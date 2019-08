SAN COSTANTINO A. RICEVE UN DEFIBRILLATORE DA ASSOCIAZIONE LUPO

In data 23 agosto 2019, alle ore 18,00 nella sala convegni della Casa Parco, l’Associazione “Gian Franco Lupo – Un sorriso per la vita ONLUS”, con sede a Pomarico (MT) farà dono alla Comunità di San Costantino Albanese di un defibrillatore, nell’ambito del progetto senza scopo di lucro, volto a promuovere e diffondere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, prefiggendosi di rendere i comuni lucani comunità cardio protette attraverso la fornitura alle singole comunità di un defibrillatore automatico (DAE) completo di cassetta di custodia.

È quanto fa sapere il Comune di San Costantino Albanese. Il dispositivo – prosegue la nota – verrà installato in un luogo frequentato al centro del paese, per poter essere utilizzato facilmente in caso di necessità. Consegnerà il defibrillatore l’ing. Michele Lupo, Presidente dell’Associazione Gian Franco Lupo, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini.

L’Amministrazione Comunale, anche a nome della cittadinanza, esprime gratitudine e apprezzamento nei confronti dell’Associazione “Gian Franco Lupo – Un sorriso per la vita ONLUS”, per il nobile gesto compiuto e per la stima dimostrata nei confronti del Comune di San Costantino Albanese