“LA NOTTE DEI POETI IV Edizione” 19 Agosto Largo Castello a Senise

Si svolgerà il 19 agosto alle 21.00, a Senise, presso il Largo Castello, la IV edizione de “La notte dei poeti. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Senise, ha come filo conduttore la poesia, in particolare il connubio tra poesia e musica.

Quest’anno la realizzazione artistica dello spettacolo è stata affidata all’Accademia Ducale centro studi musicali. Attraverso l’espediente del racconto si darà voce ad alcuni personaggi che, parlando di alcuni poeti lucani e in particolare Nicola Sole, esimio concittadino di Senise, ne leggeranno i versi.

Il testo dello spettacolo, curato dal M. Giuseppe D’Amico, sarà arricchito da intermezzi musicali a cura di Filomena Solimando, soprano, Domenico Di Nella al violino, Carmine Lavinia al pianoforte, Giuseppe D’Amico al contrabbasso.

L’Accademia Ducale è l’unica istituzione del Sud Italia alla quale è stato concesso il Patrocinio del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma.

È patrocinata dall’Arcidiocesi di Acerenza, con la quale collabora nella formazione liturgico-musicale e opera d’intesa con l’Accademia ACAL (Academia Corporis Animiquae Linguarum) Leiva’s di Klagenfurt, in Austria e con l’Associazione dei Lucani in Perù. Ha sede a Pietragalla, presso il Palazzo Ducale, ed è in procinto di aprire sedi distaccate, tra cui una a Senise.