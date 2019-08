Grande successo per il Jova Beach Party a Policoro.

Grande successo per Jova Beach Party di Policoro . Lo show è iniziato a sorpresa l’altra sera a Bernalda con un fuori programma da ricordare. L’artista infatti ha cantato con alcuni suoi fan presenti sotto il palazzo dove alloggiava, la nota casa di Francis Ford Coppola famosa anche come Palazzo Margherità. Dalla pagina Facebook di Giambattista Mazzei si è potuto apprendere di questo fuori contest molto simpatico, con questi che ha sottolineato: “nel giorno off prima di #jovabeachparty a #policoro eravamo in hotel a Bernalda e mentre cenavamo ho sentito una mia canzone che usciva da un impianto per strada e poi sempre più forte e alla fine mi sono affacciato e ho visto questa scena qua. Grazie di questo affetto ragazzi! E comunque questa terra è magica e siamo stati benissimo. Torno verso nord carico di affetto grazie! #liniziodiunanuovaera “

La dedica a Nadia Toffa: Sui social Lorenzo Jovanotti ha voluto ricordarla così: “Ciao Nadia Toffa. Ci si impiegava appena un attimo a volerti bene, uno sguardo e due parole e sembrava essere amici da sempre. Hai lasciato entrare tutti nella tua vita perché vedessero quanta forza c’era dentro quel corpo così leggero. Ricorderò per sempre il tuo sorriso e l’amicizia istantanea. Hai avuto un grandissimo coraggio nel modo in cui hai affrontato le due malattie. Una delle due è la superficialità e il giudizio facile sparato. Ciao Nadia ci mancherai ma il tuo coraggio rimarrà”.

Ma torniamo al concerto. L’evento è iniziato attorno alle ore 16.00 con i gruppi di apertura, mentre Lorenzo Cherubini è salito sul palcoscenico attorno alle ore 20.30. Il numerosissimo pubblico ha cantato in sieme a Jovanotti le famosissime – Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Ciao mamma, Estate, Nuova era (con Dardust),Luna di città d’agosto (con Dardust), Megamix, Sabato, L’ombelico del mondo, Bella, Quelli che benpensano (con Frankie Hi-Nrg Mc), Rock This Way (Run DMC-Aerosmith cover), Muoviti muoviti, Non m’annoio, Tensione evolutiva, Penso positivo, A te, L’estate addosso, Ti porto via con me, Ragazzo fortunato, Chiaro di luna, Fango- .

Tantissimi i ragazzi in costume da bagno, sotto il palco con cappellini e bandane e tanti quelli che nell’occasione si sono tuffati in acqua. Si stima la presenza di circa 30.000 persone, quindi un grande successo per l’evento di maggior rilievo per la basilicata in questa estate 2019.