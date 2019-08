PFM (Premiata Forneria Marconi) il 15 Agosto a Melfi

Giovedì 15 agosto 2019 in piazza Duomo a Melfi sarà protagonisti la PFM – Premiata Forneria Marconi con il suo “TVB – The Very Best Tour”.

Durante il tour, che farà tappa in tutta Italia, presenterà i più grandi successi del suo vastissimo repertorio.

Il tour arriva dopo un anno intenso ricco di conferme, successi, concerti e appuntamenti prestigiosi, come il concerto allo Sferisterio di Macerata ospite dei 100Cellos (31 luglio) o la serata evento all’Arena di Verona insieme a Cristiano De André (29 luglio)!

Con il “TVB – The Very Best TOUR” PFM presenterà al pubblico i brani più significativi di tutta la sua storia: dai primi anni fino ai grandissimi successi di oggi, aprendo anche una finestra su De André e il pezzo di storia della musica italiana che insieme hanno condiviso. Il tour durante l’estate attraverserà moltissime città italiane.

Queste le prime date del “TVB The Very Best Tour” (organizzato da D&D concerti): 15 agosto Melfi (Pt) (piazza Duomo); 17 agosto Anzio (Rm) (Villa Adele); 18 agosto Candela (Fg) (Piazza Plebiscito); 19 agosto Porto Recanati (Mc) (Arena Gigli); 24 agosto San Salvo (Ch) (Piazza Cristoforo Colombo); 28 agosto Castagnola Delle Lanze (At) CONTROFESTIVAL (Piazza San Bartolomeo); 14 settembre Atripalda (Av) (Piazza Umberto I); 28 settembre Sondrio (Teatro Sociale).

Visto il grande successo del tour “PFM canta De André Anniversary” sono già previste repliche in autunno in diverse città tra cui Bergamo, Torino, Firenze, Lugano e molte altre…calendario sempre in aggiornamento!

PFM Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante.

Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d’oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento.

Nel 2011 PFM debutta con l’ambizioso progetto “PFM in classic” dove si cimenta con mostri sacri della musica classica come Mozart, Prokofiev, Verdi, Korzakov e molti altri… a questo progetto fanno seguito un tour in Giappone (accompagnati da un’orchestra giapponese), un tour teatrale in Italia con l’uscita di un doppio cd.

Nel 2017 PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK.

A febbraio 2019 la band è stata invitata, per la terza volta, a salire a bordo della “CRUISE TO THE EDGE” (CTTE) come unico artista italiano che ha partecipato all’evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate degli YES.