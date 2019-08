Senise: affidamento diretto temporaneo di 6 mesi per piscina e centro sportivo

 perché riveste particolare importanza nell’economia e nell’offerta turistica del Comune di Senise;

CONSIDERATO CHE risulta opportuno fornire apposito atto di indirizzo al Settore competente per avviare il procedimento per l’espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica finalizzato all’affidamento definitivo della gestione della Piscina Comunale;

CONSIDERATO, ad ogni buon conto, che tale procedimento non consentirebbe l’apertura dell’impianto in tempi utili per l’inizio dell’attuale stagione sportiva;

CONSIDERATO che il ritardo nella riapertura al pubblico dell’impianto, comporterebbe un ragionevole ed indiscutibile calo dei futuri tesseramenti, a causa del trasferimento di parte dell’utenza pregressa verso altre strutture del territorio limitrofo;

RITENUTO, quindi, alla luce di quanto finora espresso in narrativa, necessario procedere con un affidamento temporaneo per la gestione dell’impianto natatorio, affinchè sia garantital’apertura al pubblico della struttura in tempi brevi;

ACCERTATO che la gestione provvisoria del servizio sarà svolta per un tempo limitato all’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica e comunque non superiore a 6 (SEI) mesi, in considerazione della necessità di dare avvio alla gestione a far data dal mese di agosto 2019;

PRESO ATTO delle valutazioni espresse dal Responsabile del Settore Tecnico, con nota allegata alla presente, in merito alla quantificazione del canone di concessione mensile perl’importo di Euro 800,00 (dicasi Euro OTTOCENTO/00) oltre I.V.A. come per legge , ritenuto congruo dopo un’attenta e scrupolosa valutazione di alcuni parametri oggettivi;

RICHIAMATO l’art. 36, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 riguardante l’affidamento di servizi per contratti sotto soglia;

VISTI:

VERIFICATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n.267/2000, sono stati acquisiti il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.T.C. perquanto concerne la regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ;

D E L I B E RA

Per i motivi indicati in premessa che valgono qui come integralmente riportati: