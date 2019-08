MATERA2019, INCONTRO PUBBLICO SU EUROPEAN EYES ON JAPAN

Ci saranno anche i due fotografi, l’italiana Alessia Rollo e il bulgaro Vladimir Pekov all’incontro pubblico che si terrà venerdì 9 agosto, alle ore 19, nella chiesa di Santa Maria de Armenis, a Matera.

Negli stessi spazi dove è allestita la mostra European Eyes on Japan, organizzata dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 con EU-Japan Fest, organizzazione giapponese di imprese private che da 30 anni collabora con le Capitali europee della cultura per creare occasioni di scambio e lavoro comune tra artisti giapponesi ed europei, la curatrice del progetto, Mikiko Kikuta, spiegherà il processo che ha portato a questo allestimento realizzato insieme a Tommaso Delvecchio, della Fondazione Matera Basilicata 2019.

I due fotografi, Alessia Rollo per l’Italia e Vladimir Pekov per la Bulgaria, selezionati con una call delle Capitali Europee della Cultura, sono stati ospitati in Giappone per una residenza artistica finalizzata a proporre uno “sguardo europeo” sulle zone rurali e marginali del Sol Levante, per mostrare al pubblico occidentale realtà poco conosciute del Giappone contemporaneo.

I risultati di questa residenza sono esposti nella chiesa di Santa Maria de Armenis fino al 20 agosto.