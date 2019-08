Esodo estivo, intensificati i controlli dei Carabinieri di Matera

Questa mattina, in occasione dell’esodo estivo, i Carabinieri della Compagnia di Matera hanno effettuato un posto di blocco sulla SS 99 Altamura – Matera, direzione Matera, obbligando gli utenti della strada all’uscita di Borgo Venusio.

Impegnati complessivamente 22 militari dell’Arma, ed un’unità cinofila, che hanno proceduto al controllo di 39 veicoli ed identificato 46 persone.

Elevate 3 contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza, con il sequestro di un’autovettura, 1 contravvenzione per mancata revisione del veicolo e denunciate in stato di libertà 2 persone, originarie di Altamura, per inosservanza del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Matera.