L’ASSESSORE ROSA ANNUNCIA CONCORSI PUBBLICI ALL’ARPAB

“Finalmente in Basilicata parte l’era dei concorsi pubblici per titoli ed esami. Si inizia con cinque unità, a tempo pieno e indeterminato, per l’ARPAB: ingegneri, architetti, biologi e fisici avranno l’occasione di partecipare ad una selezione trasparente per accedere alla Pubblica Amministrazione”. E’ quanto dichiara l’Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Gianni Rosa.

Le figure richieste dai bandi sono: un collaboratore tecnico professionale – ingegnere o architetto – categoria “D” -del CCNL Comparto sanità – da assegnare all’ufficio Provveditorato Economato e Ufficio Tecnico; un collaboratore tecnico professionale – biologo – categoria “D” -del CCNL Comparto sanità – da assegnare all’ufficio Laboratorio Microbiologico; un collaboratore tecnico professionale – ingegnere – categoria “D” -del CCNL Comparto sanità – da assegnare all’ufficio ARIA; un collaboratore tecnico professionale – ingegnere o fisico- categoria “D” -del CCNL Comparto sanità – da assegnare all’ufficio I.E.A.; un collaboratore tecnico professionale – ingegnere – categoria “D” -del CCNL Comparto sanità – da assegnare all’ufficio grandi rischi industriali.

Il termine per presentare le domande è di 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

“Ai giovani lucani interessati – conclude Rosa – dico di partecipare”.