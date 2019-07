Microcredito: due bandi per 20 mln euro Saranno pubblicati domani sul Bollettino ufficiale della Regione

Saranno pubblicati domani sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata due avvisi pubblici per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per il Microcredito – Po Fse 2014-2020. In un comunicato è specificato che il “soggetto gestore è Sviluppo Basilicata spa”, e che “la dotazione finanziaria complessiva è di 20 milioni di euro”.