T3 INNOVATION: DISPONIBILE 4° NUMERO KNOWLEDGE TRANSFER REVIEW

Se fino ad oggi ci siamo convinti della validità del modello di economia lineare che, per funzionare, ha bisogno di risorse illimitate e una capacità di rinnovamento delle stesse che supera l’incremento demografico stimato per i prossimi anni, risulta ormai indispensabile, a fronte di evidenti processi irreversibili di inquinamento e perdita di biodiversità, spostare l’attenzione – si legge in un comunicato stampa di T3 Innovation – su modelli di sviluppo in grado di coniugare esigenze socio-demografiche ed equilibrio ecosistemico, favorendo lo sviluppo di un’innovazione sostenibile capace di svincolare i processi produttivi ed economici dalla dipendenza derivante dall’uso di risorse scarse.

Una necessità in linea con la nuova strategia europea che punta a rafforzare i principi di sostenibilità e circolarità, a favorire la nascita di un processo industriale bio-based, spingendo su ricerca e innovazione come volano di crescita e cambiamento. L’Italia – prosegue la nota – pare aver intrapreso la giusta strada, accogliendo l’invito dell’Unione europea volto a definire una società post-petrolifera: secondo, infatti, il Rapporto sull’Economia Circolare in Italia 2019 a cura del Circular Economy Network e di ENEA, l’Italia è tra i paesi più performanti nelle classifiche europee dell’indice complessivo di circolarità, ossia il valore che valuta la performance complessiva di economia circolare dei Paesi, attribuito secondo il grado di uso efficiente delle risorse nelle categorie produzione, consumo, gestione rifiuti, materie prime e innovazione.

Inoltre, secondo quanto riportato nel V Rapporto sulla Bioeconomia in Europa, redatto dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo e Federchimica Assobiotec (marzo 2019), il settore della bioeconomia è in crescita: nel 2017 il nostro Paese ha generato un output pari a circa 328 miliardi di euro, con oltre due milioni di occupati. Il dato rappresenta, in termini di produzione, il 10,1% sul totale dell’economia nazionale con un incremento stimato rispetto all’anno precedente di oltre 6 miliardi (+1,9%). Questo lo scenario che ha guidato la scrittura del quarto numero della rivista gratuita “Knowledge Transfer Review” di T3 Innovation, dedicato al settore Bioeconomia, una delle 5 aree di specializzazione individuate nella Strategia di Specializzazione Intelligente regionale.

Dopo gli approfondimenti dedicati all’Industria Culturale e Creativa, all’Automotive e all’Energia, la pubblicazione affronta lo sviluppo del sistema industriale delle bioraffinerie con il problema delle filiere di approvvigionamento e l’auspicata tendenza ad utilizzare gli scarti di filiere agroindustriali di provenienza locale; il trasferimento tecnologico e il sistema di relazioni tra gli attori territoriali; la bioeconomia come risposta alle problematiche ambientali e sociali, ma anche come driver di crescita per la Basilicata (contributi a cura di Marco Bernardi, Gianluca Carenzo, Vito Emanuele Carofiglio, Domenico Centrone, Serena Fumagalli).