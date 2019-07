SENISE:Diga Monte Cotugno ripresi lavori ripristino capacità invaso

Ad annunciarlo con una nota il commissario dell’EIPLI dott.Antonio Altomonte

Da qualche giorno sono ripresi i lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluente del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise, per un valore di circa 2.500.000€, sospesi lo scorso ottobre, in attesa di ricevere il finanziamento da parte della Regione Basilicata.

Le lavorazioni, che saranno completate entro la fine del 2019, porteranno ad un incremento della capacità d’invaso della diga e di conseguenza ad una maggiore disponibilità idrica da utilizzare a scopo irriguo, potabile ed industriale”.

Lo scorso 20 maggio sono stati consegnati i lavori relativi all’intervento di revisione di tre elettropompe e delle apparecchiature idrauliche esistenti presso l’impianto di sollevamento a valle della diga, necessari al ripristino del collegamento idraulico alle vasche irrigue a servizio della zona industriale di Senise.

Parte dei lavori è già stata eseguita al fine di soddisfare la richiesta irrigua delle zone limitrofe, e scongiurare qualsiasi problema alle campagne irrigue in corso in questo periodo, mentre gli altri interventi previsti saranno ultimati per la fine di agosto.