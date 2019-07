“LoveFrom Jony” Sir Jonathan Paul Ive deposita logo e brevetto del nuovo studio di Design

Jony Ive capo designer della Apple, a distanza di un mese dalle comunicazioni che entro un anno lascerà la Apple per dedicarsi al suo nuovo studio di Design in data 18-07-2019 ha depositato logo e brevetto del nuovo studio come emerge da nuovi documenti ufficiali, “LoveFrom Jony” questo il nome scelto.

L’annuncio originale di Ive aveva affermato che la società sarebbe stata semplicemente chiamata “LoveFrom”, ma ora il marchio è stato cambiato in “LoveFrom Jony”, interessante la modifica del nome poichè mente in Apple tutti i progetti erano marchiate designed in Apple in California, nel nuovo studio di design indipendente tutti i progetti saranno marchiati LoveFrom Jony, un modo per personalizzare la firma e far riconoscere i propri lavori dal design particolare e minimale.

Il deposito del marchio fa riferimento anche ai prodotti e servizi che potrebbero riguardare LoveFrom Jony, l’elenco comprende essenzialmente tutte le categorie di prodotti che si possano immaginare. Ciò include automobili, droni, prodotti di bellezza, elettrodomestici e molto altro.

Non esiste ancora una data precisa in cui Ive ha intenzione di lasciare formalmente Apple. L’annuncio iniziale del mese scorso diceva semplicemente che Jony avrebbe lasciato la società “entro la fine dell’anno“.