VALSINNI, IL 10 AGOSTO PRESENTAZIONE LIBRO DI ELIANA DI CARO

Sabato 10 agosto alle ore 18 nel castello baronale di Valsinni, i locali volontari del Servizio civile presenteranno il libro “Andare per Matera e la Basilicata”, della giornalista Eliana Di Caro. L’autrice dialogherà con Vincenzo Rinaldi, proprietario del castello, Gennaro Olivieri, presidente della Pro Loco,Pasquale Montesano, giornalista e studioso di Storia Patria e Rosa Carmen Zaccone, archeologa e docente di lettere. “L’autrice – spiegano gli organizzatori in una nota – ci accompagnerà in un viaggio tra Matera e la Basilicata, alla riscoperta di voci che hanno narrato la nostra terra e contribuito a creare la nostra identità culturale”. La voce di Isabella Morra si unirà ai versi di Albino Pierro, Rocco Scotellaro, Carlo Levi, Leonardi Sinisgalli e Orazio.

