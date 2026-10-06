“Scegliamo da campioni”, tappa a Matera

La Basilicata abbraccia “Scegliamo da campioni”, la campagna di educazione alimentare e corretti stili di vita promossa dalla Lega Nazionale Dilettante. Sarà presente il Presidente della LND, Giancarlo Abete insieme ad altri presidenti dei Comitati Regionali della LND.

Il 7 e l’8 ottobre, con il Patrocinio e la fattiva collaborazione del Comune, in piazza Vittorio Veneto a Matera, sarà allestito il villaggio itinerante che vedrà il coinvolgimento di studenti delle scuole del territorio, di giovani delle scuole calcio e delle loro famiglie.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è tenuta il 5 ottobre scorso, presso la sala “N. Mandela” del comune di Matera, alla presenza del presidente della LND Basilicata Emilio Fittipaldi, di Francesco Grazioso referente del progetto LND “Scegliamo da campioni” e dell’assessore comunale allo Sport Giuliano Paterino. A completare la delegazione del CR LND Basilicata il vice presidente Domenico Ciaglia, il consigliere Antonio De Bonis, il consigliere Rocco Colangelo e il delegato Provinciale di Matera Rocco Cerabona.

L’iniziativa è promossa dalla LND, dalla FIGC e dalla Commissione Educazione Stradale della Federazione Motociclistica Italiana, sotto l’alto patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità.

Obiettivo della campagna educativa è quello di sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale e della sana e corretta alimentazione attraverso l’attività ludica.

Varie saranno, infatti, le attività ludiche che animeranno il villaggio itinerante nella città dei Sassi. Tra di esse la Creator Cup con partite di calcio tre contro tre, giochi per scoprire la piramide alimentare e tanti gadget in regalo. Attraverso particolari visori, poi, i ragazzi potranno vivere un’esperienza interattiva dedicata alla prevenzione dei comportamenti a rischio, sperimentando i sintomi dell’alterazione psicofisica e i pericoli che può comportare alla guida.

“Siamo felici di ospitare una tappa di questa importantissima manifestazione – commenta il presidente del C.R. Basilicata, Emilio Fittipaldi -. Un evento così importante meritava un palcoscenico altrettanto importante come Matera. Continuiamo la nostra missione di portare lo sport tra i giovani e le famiglie, nelle scuole, veicolando i più sani valori dello sport e dello stare bene”.

Durante delle attività, ai partecipanti, saranno distribuiti prodotti da consumare nell’area “Terzo tempo” offerti dalle aziende sostenitrici del progetto FRoSTA e Deliziosa.