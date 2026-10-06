San Fele, progetti nel segno dell’Europa

San Fele al centro dell’Europa: giovedì 8 ottobre l’incontro pubblico per la presentazione di due nuovi progetti comunali.

L’appuntamento, coordinato dal centro Europe Direct Basilicata e organizzato dal Comune, vedrà la partecipazione del Sindaco Nicola Sperduto, membro della rete Eulc. San Fele si conferma una realtà amministrativa dinamica e fortemente orientata alla progettazione europea.

Giovedì 8 ottobre 2026, a partire dalle ore 17, l’Aula Consiliare del Comune ospiterà un importante evento di promozione e approfondimento dedicato a due nuovi progetti europei recentemente approvati e finanziati a favore del territorio comunale e dedicati alla valorizzazione turistica del territorio di San fele e delle sue cascate.

L’iniziativa, organizzata direttamente dall’amministrazione comunale in coordinamento con il centro Europe Direct Basilicata, rappresenta un’occasione fondamentale di confronto e condivisione con la cittadinanza, le realtà locali e gli stakeholder del territorio.

Al centro dell’incontro vi sarà la presentazione dettagliata delle finalità, delle azioni e delle opportunità concrete che i due progetti offriranno alla comunità di San Fele in termini di crescita, sviluppo e partecipazione attiva.

All’evento prenderà parte il Sindaco Nicola Sperduto, il quale interverrà non solo in veste di primo cittadino ma anche in qualità di membro della rete Eulc(European Union Local Councillors), la rete europea che unisce gli amministratori locali per avvicinare le istituzioni comunitarie ai territori e ai cittadini.

La cittadinanza, le associazioni e tutti gli interessati sono invitati a partecipare per scoprire da vicino come l’Unione Europea continua a sostenere e finanziare lo sviluppo locale di San Fele.