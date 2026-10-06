Nutrimenti, a Rotonda nuovi appuntamenti tra libri, musica e sapori

Dopo il successo del primo weekend, “Nutrimenti – Il festival delle cose che ci fanno bene” prosegue a Rotonda con un nuovo fine settimana dedicato alla lettura, alla musica e ai sapori del territorio.

Sabato 10 ottobre il festival torna nel centro del paese con una giornata che intreccia libri, artigianato, tradizioni gastronomiche e canzone d’autore.

Alle 16, la Biblioteca comunale “Rocco Scotellaro” ospiterà una lettura ad alta voce di albi illustrati.

Dalle 17.30, in piazza Vittorio Emanuele III, apriranno gli stand espositivi dedicati all’artigianato e ai prodotti tipici.

Alle 19 sarà la volta di “Le ballate di Faber”, mentre alle 19.30 la Pro Loco “Rotondaeventi” proporrà una degustazione di prodotti e ricette locali.

Un nuovo appuntamento che porta “Nutrimenti” tra gli spazi culturali e le piazze di Rotonda, mettendo in relazione lettura, musica e cultura gastronomica e valorizzando, attraverso linguaggi diversi, il patrimonio del territorio.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Rotonda, capofila di “Sentieri del Benessere”, progetto di rigenerazione urbana e sociale sostenuto dalla Regione Basilicata che coinvolge anche Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano.

“Nutrimenti” è una produzione del Comune di Rotonda – “I Sentieri del Benessere”, con la direzione artistica dell’Associazione Culturale “Arti Visive” Aps-ETS. Il programma proseguirà fino al 30 ottobre con un calendario di appuntamenti dedicati alla musica, ai libri, alle arti visive, alla natura, all’artigianato e alle tradizioni del territorio.