Musica: dalla Basilicata parte ‘Officine Mobili’

Dalla Basilicata parte il tour nazionale di “Officine Mobili”, percorso di alta formazione rivolto a giovani artisti e nuove professionalità della musica e della cultura.

La prima tappa si svolgerà dal 19 al 23 ottobre al Centro culturale Visioni Urbane di Rionero in Vulture. Saranno cinque giornate di formazione rivolte a giovani artisti, aspiranti manager e professionisti della comunicazione, articolate in tre percorsi dedicati alla scrittura cantautoriale, al management musicale e all’immagine e comunicazione.

L’iniziativa è sostenuta da Arci Basilicata, che attraverso borse di studio consentirà agli iscritti di partecipare gratuitamente alla tappa lucana di “Officine Mobili”.

; quello dedicato al management sarà affidato a Teresa Mariano, con il contributo di Antonella Bubba, Ceo di Bubba Music Agency; il percorso su immagine e comunicazione sarà tenuto dal giornalista e scrittore Massimo Poggini, con il contributo di Daniele Mignardi, fondatore dell’omonima agenzia e docente del master in comunicazione della Luiss.

“Abbiamo scelto di sostenere Officine Mobili – spiega Manuel Tataranno, responsabile cultura di Arci Basilicata – perché crediamo che il talento da solo non basti: ha bisogno di occasioni, strumenti, relazioni e luoghi nei quali potersi mettere alla prova.

La Basilicata possiede energie creative e giovani che troppo spesso sono costretti a cercare altrove formazione, relazioni professionali e opportunità.

Portare qui professionisti importanti della musica, del management e della comunicazione significa provare a invertire questa prospettiva: non chiedere ai giovani di partire per incontrare le opportunità, ma fare in modo che alcune di quelle opportunità arrivino qui”.