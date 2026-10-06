Musica: dalla Basilicata parte ‘Officine Mobili’
La prima tappa vedrà la presenza di professionisti di primo piano del panorama culturale e musicale italiano. Il percorso sulla scrittura cantautoriale sarà condotto dal musicista Pino Marino, con il contributo in collegamento di Daniele Silvestri.
Dalla Basilicata parte il tour nazionale di “Officine Mobili”, percorso di alta formazione rivolto a giovani artisti e nuove professionalità della musica e della cultura.
La prima tappa si svolgerà dal 19 al 23 ottobre al Centro culturale Visioni Urbane di Rionero in Vulture. Saranno cinque giornate di formazione rivolte a giovani artisti, aspiranti manager e professionisti della comunicazione, articolate in tre percorsi dedicati alla scrittura cantautoriale, al management musicale e all’immagine e comunicazione.
L’iniziativa è sostenuta da Arci Basilicata, che attraverso borse di studio consentirà agli iscritti di partecipare gratuitamente alla tappa lucana di “Officine Mobili”.
; quello dedicato al management sarà affidato a Teresa Mariano, con il contributo di Antonella Bubba, Ceo di Bubba Music Agency; il percorso su immagine e comunicazione sarà tenuto dal giornalista e scrittore Massimo Poggini, con il contributo di Daniele Mignardi, fondatore dell’omonima agenzia e docente del master in comunicazione della Luiss.
“Abbiamo scelto di sostenere Officine Mobili – spiega Manuel Tataranno, responsabile cultura di Arci Basilicata – perché crediamo che il talento da solo non basti: ha bisogno di occasioni, strumenti, relazioni e luoghi nei quali potersi mettere alla prova.
La Basilicata possiede energie creative e giovani che troppo spesso sono costretti a cercare altrove formazione, relazioni professionali e opportunità.
Portare qui professionisti importanti della musica, del management e della comunicazione significa provare a invertire questa prospettiva: non chiedere ai giovani di partire per incontrare le opportunità, ma fare in modo che alcune di quelle opportunità arrivino qui”.