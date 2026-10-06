Lfc, Uno si distrae al bivio nelle sale lucane

Dopo aver debuttato alle Giornate degli Autori durante l’83a Mostra del Cinema di Venezia, approda in Basilicata il docufilm Uno si distrae al bivio di Alessandra Lancellotti, prodotto da Caucaso e Fedelissimi.

L’opera della regista lucana torna nei luoghi che ne hanno ispirato il racconto con tre appuntamenti nell’ambito di Meet Us at Cinema, il programma promosso dalla Lucana Film Commission per sostenere le sale cinematografiche lucane, riavvicinare il pubblico e favorire l’incontro con autori e protagonisti: il 7 ottobre alle ore 19.30 al cinema auditorium di Accettura, l’8 ottobre alle 20.30 al cineteatro Obadiah di Oppido Lucano e il 9 ottobre alle 19.30 al cinema Iris di Lagonegro.

Dopo le proiezioni la regista Alessandra Lancellotti e l’attrice Giorgia Palmucci incontreranno il pubblico.

Realizzato con la supervisione artistica di Enrico Masi e il montaggio di Esmeralda Calabria, il film nasce nei luoghi della Basilicata legati alla figura di Rocco Scotellaro, poeta, scrittore, sindaco e militante lucano scomparso a soli trent’anni, e ne raccoglie l’eredità per interrogare il presente.

Definito dalla regista un “western contadino cantato”, il film intreccia documentario, western e musical, portando i codici dell’epica e del cinema western nel paesaggio rurale lucano.

Al centro ci sono le aree interne del Mezzogiorno, i borghi della Riforma agraria del 1950, oggi segnati dallo spopolamento, ma anche le voci di anziani contadini e giovani agricoltori che continuano a vivere e lavorare in questi luoghi.

Il film è realizzato con il contributo della Fondazione Lucana Film Commission e della Regione Basilicata – Bando Lucana Doc, con il sostegno del MiC – Ministero della Cultura e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund, Fondo Etico di BCC Basilicata, Comune di Tricarico e Comune di Oppido Lucano.